Emery vyzval tím, aby zobral prelomový titul ako začiatok novej éry
Anglický klub ukončil 30-ročné čakanie na trofej víťazstvom nad Freiburgom 3:0 v Istanbule.
Autor TASR
Istanbul 21. mája (TASR) - Futbalový tréner Unai Emery vyzval futbalistov Aston Villy, aby prelomový triumf vo finále Európskej ligy proti Freiburgu využili ako základ novej ambicióznej éry. Anglický klub ukončil 30-ročné čakanie na trofej stredajším víťazstvom 3:0 v Istanbule.
O presvedčivom triumfe Villy rozhodli už v prvom polčase Youri Tielemans a Emiliano Buendia, po zmene strán pridal tretí gól Morgan Rogers. Aston Villa získala prvú trofej od Ligového pohára v roku 1996. „Som ambiciózny a potrebujem podporu. Od majiteľov aj od každého, kto v klube pracuje. Rozvoj je všetko,“ povedal Emery podľa agentúry AFP. „Hráči nás nasledujú. Robíme to spoločne. Musíme si však nastaviť ambície jasne a realisticky. Ako tím chceme byť ambiciózni a zlepšovať sa. To je náš ďalší krok,“ dodal španielsky kouč, ktorý je pri tíme od novembra 2022 a vrátil ho na popredné pozície v najvyššej anglickej súťaži. Európsku ligu vyhral piaty raz, s tretím tímom a zaistil mu miestenku v budúcej sezóne Ligy majstrov. V minulosti triumfoval v druhej najvýznamnejšej európskej súťaži so Sevillou (2014, 2015, 2016) a Villarrealom (2021).
„Silnieme, ale snažíme sa byť nároční. Budúci rok budeme hrať Ligu majstrov a Premier League je najťažšia na svete. Toto je výzva,“ pokračoval Emery, ktorý vyhral Európsku ligu už piatykrát. Aston Villa naposledy získala veľkú kontinentálnu trofej v roku 1982, keď zdolala Bayern Mníchov vo finále Európskeho pohára majstrov (teraz Liga majstrov). Následne tím vybojoval aj európsky Superpohár, o ktorý bojoval s Barcelonou. Emery sa stal po Tonym Bartonovi druhým trénerom klubu s veľkou európskou trofejou. „Toto finále je potvrdením toho, ako napredujeme. Je veľmi dôležité,“ povedal Emery. „Mojím snom bolo hrať v Európe a bojovať o trofeje. Hrali sme semifinále Konferenčnej ligy a štvrťfinále Ligy majstrov, boli sme veľmi blízko,“ zhodnotil tréner.
Pod jeho vedením zaznamenal tím v sezóne 2023/24 návrat do Európy po 14 rokoch. Jedno kolo pred koncom Premier League bojuje o štvrté miesto s Liverpoolom, pričom miestenku do milionárskej súťaže mal už istú aj prostredníctvom ligy. V augustu ešte zabojuje v Salzburgu u Superpohár UEFA proti úspešnejšiemu z dvojice Arsenal a Paríž Saint-Germain. Emery však zdôraznil, že Villa nechce po triumfe poľaviť a toto by nemal byť jej vrchol: „Zlepšujeme sa, hráme finále a vyhrávame trofeje. Myslím si, že značka rastie. Tento úspech nás robí veľmi šťastnými a hrdými, ale nezastavíme sa.“
Pre Freiburg bolo prvé európske finále sklamaním. Nemecký klub stále čaká na svoju prvú veľkú trofej. „V tejto chvíli nie je priestor na spokojnosť. Prehrali sme finále,“ povedal tréner Julian Schuster. Fanúšikovia bádensko-württemberského tímu vytvárali v Istanbule atmosféru už dve a pol hodiny pred úvodným výkopom. Prvé dva góly Aston Villy však boli výstavné. Tielemans si najprv po výstavnom centri Morgana Rogersa vybral ťažšiu cestu na zakončenie, no volej mu vyšiel a prudkou strelou k žrdi nedal šancu brankárovi Noahovi Atuboluovi. Emiliano Buendia zas pridal v nadstavení „obaľovačku“ spoza šestnástky. „Je to veľmi bolestivé. Verili sme, že môžeme vyhrať. V prvom polčase bolo úvodných 40 minút všetko v poriadku. Potom sme však stratili kontrolu nad zápasom, najmä po štandardných situáciách. To sa prijíma veľmi ťažko,“ dodal Schuster, pre ktorého tím bol duel posledným v sezóne.
