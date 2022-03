EMF EURO 2022 v Košiciach bude bez Ruska

Bratislava 1. marca (TASR) - Európska federácia malého futbalu (EMF) v koordinácii so slovenským organizátorom ME 2022 (4.-11. júna) rozhodli na utorkovom mimoriadnom zasadnutí výkonného výboru EMF zrušiť pozvánku ruského národného tímu na šampionát. Slovenský zväz malého futbalu (SZMF) o tom TASR informoval v oficiálnej tlačovej správe.



EMF a SZMF dôrazne odsudzujú použitie vojenskej sily a naliehajú na použitie všetkých dostupných diplomatických prostriedkov na vyriešenie vojnového konfliktu na Ukrajine. "Sme jednotní v tom, že úloha športu v spoločnosti by mala viesť k dosahovaniu mieru a spájaniu v rámci pravidiel fair play. Zároveň plne chápeme, že ruský národný tím v malom futbale a samotní funkcionári nemusia podporovať kroky svojej vlády. Avšak z bezpečnostných dôvodov považujeme účasť ruského národného tímu na medzinárodnom podujatí, vo vzdialenosti menej než 100 km od aktívneho konfliktu, za nevhodnú. Výkonný výbor EMF nevylučuje možnosť ďalších krokov smerom k nasledujúcim podujatiam a aktivitám EMF. Verí však predovšetkým v rýchle a mierové riešenie vojny na Ukrajine," uviedol SZMF v komuniké.



"Situáciu sme v posledných dňoch pozorne sledovali a po mimoriadnom zasadnutí výkonného výboru SZMF, ktorý sa jednohlasne vyjadril proti štartu ruského reprezentačného tímu, zasadal aj výkonný výbor EMF, ktorý toto rozhodnutie jednohlasne potvrdil. Situácia, ktorá sa momentálne odohráva len pár kilometrov od našich hraníc, je tragédia obrovských rozmerov. Okrem jednoznačného odsúdenia vojenských aktivít Ruska na Ukrajine, ide aj o bezpečnostné riziko, tak pre nich ako aj pre podujatie samotné. Som rád, že aj Ruská federácia malého futbalu prijala toto rozhodnutie ako racionálne. Všetci spoločne dúfame, že sa táto nočná mora skoro skončí," povedal Peter Králik, prezident SZMF a člen VV EMF.