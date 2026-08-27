< sekcia Šport
Zapletalová v Zürichu zakopla a dobehla šiesta, zvíťazila Cockrellová
Víťazkou pretekov sa stala Američanka Anna Cockrellová výkonom 52,13 s.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Zürich 27. augusta (TASR) - Slovenská atlétka Emma Zapletalová prvýkrát v sezóne nedokázala zvíťaziť na mítingu Diamantovej ligy v behu na 400 m prek. Na štvrtkovom podujatí v Zürichu zakopla na predposlednej prekážke a dobehla šiesta v čase 54,07 s.
Víťazkou pretekov sa stala Američanka Anna Cockrellová výkonom 52,13 s. Strieborná medailistka z OH 2024 v Paríži dokázala prekonať svetový výkon roka, ktorý doteraz držala Zapletalová časom 52,30. Druhá dobehla ďalšia Američanka Dalila Muhammadová za 53,16, tretia bola Jamajčanka Rushell Claytonová časom 53,17.
Úradujúca majsterka Európy z Birminghamu tak ukončila základnú časť Diamantovej ligy s bilanciou päť víťazstiev a len v jedinej súťaži nedokázala prejsť cieľovou čiarou ako prvá. Už pred pretekmi na Letzigrunde mala pritom istotu štartu vo finále, ktoré je v Bruseli na programe v piatok 4. septembra.
Víťazkou pretekov sa stala Američanka Anna Cockrellová výkonom 52,13 s. Strieborná medailistka z OH 2024 v Paríži dokázala prekonať svetový výkon roka, ktorý doteraz držala Zapletalová časom 52,30. Druhá dobehla ďalšia Američanka Dalila Muhammadová za 53,16, tretia bola Jamajčanka Rushell Claytonová časom 53,17.
Úradujúca majsterka Európy z Birminghamu tak ukončila základnú časť Diamantovej ligy s bilanciou päť víťazstiev a len v jedinej súťaži nedokázala prejsť cieľovou čiarou ako prvá. Už pred pretekmi na Letzigrunde mala pritom istotu štartu vo finále, ktoré je v Bruseli na programe v piatok 4. septembra.
Diamantová liga v Zürichu - výsledky:
Ženy
400 m prek.: 1. Anna Cockrellová 52,13 s - svetový výkon roka, 2. Dalilah Muhammadová (obe USA) 53,16, 3. Rushell Claytonová (Jam.) 53,17,... 6. Emma Zapletalová (SR) 54,07
Ženy
400 m prek.: 1. Anna Cockrellová 52,13 s - svetový výkon roka, 2. Dalilah Muhammadová (obe USA) 53,16, 3. Rushell Claytonová (Jam.) 53,17,... 6. Emma Zapletalová (SR) 54,07