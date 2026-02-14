< sekcia Šport
Emócie po šprinte, Bátovská Fialková a Kuzminová v slzách
Obe sa tak budú snažiť napraviť výsledky v nedeľňajšej stíhačke, ktorá bude s veľkou pravdepodobnosťou posledné individuálne vystúpenie slovenských biatlonistov v Anterselve.
Autor TASR
Anterselva 14. februára (TASR) - Deň sv. Valentína nepriniesol slovenským biatlonistkám vytúžené výsledky a ružička v cieli od organizátorov bola slabá náplasť najmä pre Paulínu Bátovskú Fialkovú a Anastasiu Kuzminovú. Obe mali sobotňajší šprint dobre rozbehnutý, no prvú z nich zradila streľba a druhú fyzička. V cieli sa tak nevyhli slzám.
Malou útechou je fakt, že všetky štyri Slovenky sa prebojovali do nedeľňajších stíhacích pretekov, odštartujú však so stratou aspoň dve minúty na víťazku šprintu Maren Kirkeeideovú z Nórska. Najvyššie Kuzminová z 36. miesta, čo je zatiaľ najlepší individuálny výsledok slovenskej biatlonovej výpravy v Anterselve.
Najskúsenejšia z kvarteta mala dobrý štart, čistú ležku a priebežné siedme miesto s minimálnou stratou na líderku. V druhom kole mierne stratila a nepridala druhú nulu, no nádej na kvalitný výsledok ešte žil. „Cítila som sa celkom dobre, bežky dneska fungovali oveľa lepšie ako vo vytrvalostných pretekoch, za čo sa chcem poďakovať našim servisákom. V druhom kole som sa trochu šetrila, lebo v treťom som chcela útočiť a hlavne sa pripraviť na tú stojku. Preto som zámerne spomalila. Na strelnici prišla chyba, ktorá sa môže ale nemusí stať. Po trestnom kole som vyštartovala, že do toho dám všetko,“ povedala trojnásobná olympijská šampiónka.
Zámer jej však v poslednom kole nevyšiel. „Celý tím ma hnal, snažila som vzchopiť, no po dlhom kopci sa mi začala točiť hlava... Neviem, či to je výškou alebo čím, ale už to proste nešlo,“ povzdychla si. Kuzminová v poslednom kole nabrala príliš veľkú stratu, keď mala až 70. najlepší bežecký čas a prepadla sa v poradí.
Bátovská Fialková si odpálila lepšie miesto v streľbe. S netrafeným štvrtým terčíkom na ležke sa dalo bojovať, no s druhým a štvrtým na stojke už veľmi nie, najmä keď s dvoma ranami mimo padlo aj sebavedomie. „Čím to bolo?“ pýtala sa sama seba v cieli. „Neviem, možno tým, že som sa snažila dať do toho maximum, tak som sa na to sústredila. Aj som dala, ale nič sa mi nevrátilo naspäť. Je to pre mňa sklamanie,“ povedala so slzami v očiach. Mrzelo to o to viac, že v prvom kole boli od nej rýchlejšie len top favoritky. „Šport je naozaj taký krutý, že raz ste hore, raz ste dole. Ja som väčšinou dole, takže už ma celkom nebaví s tým bojovať, ale napriek tomu som to dneska tlačila na trati, čo to šlo. Aj napriek trom chýbam, ale to už aj tá mentálna stránka ide dole. Po chybách si veľmi dobre uvedomujem, že už z toho nebude žiadny dobrý výsledok. To je proste šprint, všetko alebo nič a u mňa to bolo dnes nič,“ uviedla.
Obe sa tak budú snažiť napraviť výsledky v nedeľňajšej stíhačke, ktorá bude s veľkou pravdepodobnosťou posledné individuálne vystúpenie slovenských biatlonistov v Anterselve. Kuzminová do nej odštartuje s mankom +1:59,8 minúty na Kirkeeideovú, Bátovská Fialková s o deväť sekúnd horším časom. Okrem nich sa v pretekoch predstavia aj Mária Remeňová, 51. zo šprintu (+2:21,0 min) i Ema Kapustovám, ktorá skončila o dve priečky horšie (+2:22,7 min).
V záverečnej individuálnej disciplíne, pretekoch s hromadným štartom, sa predstaví 15 najlepších z poradia Svetového pohára pred ZOH, ktorých doplnia medailisti z Anterselvy a zvyšok podľa bodov nadobudnutých v predchádzajúcich individuálnych pretekoch na olympiáde.
/vyslaný redaktor TASR M. Tegza/
/vyslaný redaktor TASR M. Tegza/