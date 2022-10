EMPIRE Women’s Indoor dvakrát v Trnave, predstaví sa aj Schmiedlová

Trnava 6. októbra (TASR) - Tohtoročná edícia tenisového podujatia EMPIRE Women’s Indoor zavítala aj na Slovensko. Dejiskom prvých dvoch ženských turnajov je Trnava, kde štartuje aj niekoľko domácich zástupkýň.



"Musím pochváliť manažment klubu, že si vyjednali s Medzinárodnou tenisovou federáciou (ITF) podmienky na organizovanie týchto podujatí. Bez nej by sa tieto turnaje nemohli uskutočniť, keďže pomohli aj po finančnej stránke," uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii šéftréner EMPIRE Tennis Academy Vladimír Pláteník.



"Pre slovenské hráčky je to super. Môžu spať doma a o chvíľu sú na medzinárodnom turnaji v Trnave. Aj ja som tu hrala na dvoch podujatiach v hale a vždy som si to užila," povedala Kristína Kučová, ktorá pomáha počas turnajovej série na tournament desku. "Som tu dievča pre všetko. Pomáham aj hráčkam, veľa z nich mi píše správy na Instagrame alebo Whatsappe. Pýtajú sa ma na rôzne organizačné veci," vysvetlila 32-ročná tenistka, ktorá sa vráti na kurty v januári počas Australian Open.



Úvodný turnaj sa začal v pondelok 3. októbra a vyvrcholí v nedeľu. Zo slovenských tenistiek štartovali napríklad Rebecca Šramková či Renáta Jamrichová, ktoré sa stretli vo štvrtkovom zápase druhého kola. Na druhom turnaji sa od 10. októbra predstaví Anna Karolína Schmiedlová.