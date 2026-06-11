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Enciso bude Paraguaju k dispozícii už v úvodnom zápase proti USA

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Paraguajský futbalista Julio Enciso je odnášaný z ihriska po zranení, ku ktorému došlo počas medzinárodného priateľského futbalového zápasu proti Nikarague v Asuncióne v Paraguaji v piatok 5. júna 2026. Foto: TASR/AP

Enciso patrí k motorom ofenzívy Paraguaja, ktorý sa predstaví na svetovom šampionáte po 16-ročnej prestávke.

Autor TASR
San Jose 11. júna (TASR) - Paraguajský futbalový reprezentant Julio Enciso sa zotavil zo svalového zranenia a bude k dispozícii svojmu tímu už v noci na sobotu v úvodnom zápase D-skupiny na MS proti domácim Američanom. Stredopoliar Racingu Štrasburg mal podľa prvých prognóz vynechať aj druhý duel na šampionáte proti Turecku, jeho telo však veľmi pozitívne zareagovalo na nastavenú liečbu.

Enciso patrí k motorom ofenzívy Paraguaja, ktorý sa predstaví na svetovom šampionáte po 16-ročnej prestávke. V juhoamerickej kvalifikácii vsietil dôležité góly pri cenných remízach na pôde Bolívie a Kolumbie, skóroval aj pri domácom víťazstve nad Uruguajom. V paraguajskom drese sa predstavil i na OH 2024 v Paríži, na ktorých „La Arbirroja“ postúpila do štvrťfinále.
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