Endrick prvým gólom rozhodol o triumfe vo Wembley

Londýn 24. marca (TASR) - Futbalový supertalent Endrick strelil svoj prvý gól v národnom A-tíme a zariadil dôležité víťazstvo pre trénera Dorivala Juniora pri jeho premiére na lavičke Brazílie. Sedemnásťročný mladík rozhodol o triumfe 1:0 nad Anglickom, stal sa najmladším strelcom "kanárikov" od Ronalda v roku 1994 a zároveň najmladším strelcom v medzištátnom zápase mužov v histórii slávneho Wembley.



Útočník Palmeirasu a od tohto júla už Realu Madrid nastúpil v 71. minúte namiesto Rodryga a na prvý reprezentačný gól potreboval len deväť minút, keď po brejku dorazil do siete strelu Viniciusa Juniora, ktorú vyrazil Jordan Pickford. Angličania protestovali a reklamovali ofsajd, gól preveroval aj VAR a uznal ho. Endrick síce pri prvej prihrávke za obranu stál mimo hru, no lopta smerovala na Viniciusa a mladík po nej nešiel.



Endrick si otvoril strelecký účet vo svojom treťom zápase za Brazíliu vo veku 17 rokov a 246 dní. "Je tu moja rodina, moja priateľka, moji agenti. Neplačem, držím sa, ale je to jedinečný moment a som veľmi šťastný," citovala ho agentúra dpa. Endrick mohol v závere pridať aj druhý gól, no brejk 3 na 1 zakončil len do Pickforda. "To všetko si na mne vybralo daň, nebudem klamať o šanci, ktorú som mal na konci. Myslel som len to, že som dal gól, už som nedokázal myslieť na zápas," priznal.



Zahodená "superšanca" na konci nemrzela ani hlavného trénera Brazílie. "Až čas ukáže, ako ďaleko môže zájsť. My s ním musíme pracovať pokojne a byť trpezliví. Ale ak si zachová mentalitu, ktorú ukázal doteraz, bude veľmi dôležitým menom v brazílskom aj vo svetovom futbale," povedal o Endrickovi nový tréner Brazílie.



Dorival Junior zasadol na lavičku 10. januára a vo Wembley si odkrútil debut. Pre "Selecao" to bola prvá výhra po štyroch zápasoch juhoamerickej kvalifikácie MS 2026, v ktorých uhrali iba bod. Päťnásobní svetoví šampióni remizovali s Venezuelou (1:1) a následne prehrali s Paraguajom (0:2), Kolumbiou (1:2) i v domácom derby s Argentínou (0:1). V tabuľke tak klesli na šieste miesto, posledné zaručujúce priamy postup na šampionát.



Angličania si pripísali prvú domácu prehru po 21 zápasoch. Trénerovi Garethovi Southgateovi vypadol krátko pred duelom kapitán Harry Kane, ktorý si zranil členok a odcestoval späť do Mníchova. Šancu na hrote dostal Ollie Watkins, reprezentačnú premiéru absolvoval ľavý krídleník Anthony Gordon z Newcastlu. "Rozhodol jeden moment. V útočnej tretine majú hráčov tej najvyššej kvality a aj trojica v strede je technicky vynikajúca. Majú úžasných útočníkov, ktorých musíme veľmi dobre brániť. Endrick jednu šancu premenil. Je to preňho skvelý moment," povedal Southgate.



Anglicko už po dvadsiatich minútach prišlo o náhradného kapitána Kylea Walkera, ktorý si poranil zadný stehenný sval. "Niečo tam cítil a my to musíme v najbližších dňoch vyšetriť," povedal Southgate, ktorého zverencov čaká v utorok rovnako vo Wembley súboj s Belgickom. Brazília cestuje do Madridu.