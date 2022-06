Engel-Natzkeová je prvá žena v realizačnom tíme klubu NHL

Washington 30. júna (TASR) - Emily Engel-Natzkeová sa stala prvou ženou, ktorá podpísala zmluvu na plný úväzok s klubom NHL. Ako videotrénerka sa stala členkou organizácie Washington Capitals. Klub to verejnosti oznámil vo štvrtok.



"Je to niečo neskutočné," povedala Engelová-Natzkeová po tom, ako ju vymenovali za videotrénerku. "Nikdy som sa na seba nepozerala touto optikou a myslím si, že keby ste sa ma spýtali pred týždňom, nechcela by som, aby to bol problém. Ale po tom všetkom, čo sa deje, je mi viac ako cťou byť prvou ženou. Dúfam, že to len otvorí dvere ešte viacerým ženám, ktoré chcú dostať túto prácu."



Tridsaťjedenročná Engel-Natzkeová pôsobila doteraz v tíme Hershey Bears, na farme Washingtonu. Bola prvou ženou, ktorá pracovala na plný úväzok ako členka trénerského štábu v klube American Hockey League (AHL). "Je to zaslúžené. Máme pocit, že sme najali skutočne kvalifikovaného človeka, ktorého sme do organizácie priviedli pred dvoma rokmi a odviedol vynikajúcu prácu. A o tom je rozvoj. Za mňa máme toho najlepšieho človeka a to je najdôležitejšie," povedal Peter Laviolette, hlavný tréner Capitals.



Engelová-Natzkeová v rokoch 2010/2012 hrala dve sezóny v nižšej súťaži a v roku 2015 začala natáčať videá pre mužské a ženské hokejové programy na Univerzite vo Wisconsine. Pred pár rokmi sa stala na plný úväzok asistentkou trénera mužov Tonyho Granata. "Na svojej pozícii veľmi vyrástla, naučila sa profesionálnu stránku hry," povedal podľa AP Bryan Helmer, viceprezident pre hokejové operácie Bears.