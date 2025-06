Engerau Boys Sú majstrami Slovenska na turnaji v Malom futbale

Banská Bystrica 24. júna (TASR) - Hráči tímu Engerau Boys Bratislava sa počas víkendu stali víťazmi Niké majstrovstiev Slovenska v malom futbale. V Banskej Bystrici zabojovalo v rámci majstrovskej vetvy celkovo 20 tímov v štyroch päťčlenných skupinách.



Duely základnej skupiny sa odohrali v sobotu, turnaj pokračoval vyraďovacou fázou o deň neskôr. Do play off postúpili dve najlepšie mužstvá z každej skupiny. Päťčlenné zastúpenie v nich na začiatku malo hlavné mesto (Shadows Bratislava, Sťahovanie Bleskovka Bratislava, FC BPN Bratislava, Engerau Boys Bratislava), pridali sa k nim HELP Car a Vakatanka z Košíc, postupujúcu osmičku doplnila dvojica Galacticos Banská Bystrica a ZEL Degson Martin. Najviac sa darilo hráčom EngerauBoys, ktorí na ceste do finále zdolali postupne domácich Galacticos (1:0) a Martinčanov (5:1). Vo finále sa proti nim postavil minuloročný víťaz FC BPN. V čisto bratislavskom súboji zvíťazili tesne 2:1, bronz získali hráči HELP CAR Košice.



V OPEN vetve si vybojoval triumf taktiež tím z Bratislavy. FC Perevozka vo finále zdolali Torro - Koliba Zvolen 3:1.