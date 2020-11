Klein prehral v semifinále dvojhry PSO s Macháčom

dvojhra - semifinále:



Tomáš Macháč (ČR) - Lukáš KLEIN (SR) 7:6 (5), 6:2



Bratislava 14. novembra (TASR) - Slovenský tenista Lukáš Klein neuspel v semifinále dvojhry na bratislavskom challengri Peugeot Slovak Open. Na harde v NTC podľahol Čechovi Tomášovi Macháčovi 6:7 (5), 2:6. Dvadsaťročný kvalifikant nastúpi vo finále v nedeľu o 11.00 h proti Nemcovi Maximilianovi Martererovi.Klein i Macháč si až do stavu 4:4 suverénne vyhrávali svoje podania. V deviatom geme sa slovenský hráč dostal po víťaznom returne k prvému brejkbalu, Macháč ho však odvrátil razantným podaním na "téčko". O osude prvého setu napokon rozhodol tajbrejk, ktorý získal aj s prispením šťastia vo svoj prospech Macháč. Za stavu 5:5 mu k rozhodujúcemu minibrejku pomohla páska.V druhom dejstve si talentovaný Čech po dvoch brejkoch vybudoval náskok 5:1 a šancu na postup do finále už z rúk nepustil. Vo ôsmom geme premenil hneď prvý mečbal. V pondelok bude prvýkrát v kariére figurovať v elitnej svetovej dvestovke. Klein napriek semifinálovej prehre dosiahol svoj doposiaľ najlepší výsledok na Peugeot Slovak Open.Po skončení zápasu s Macháčom ho mrzela nevydarená koncovka prvého setu.uviedol Klein.S celkovým vystúpením na turnaji vyslovil spokojnosť.dodal člen NTC, ktorý v Taliansku odohrá posledný turnaj pod vedením českého trénera Tomáša Krupu.Rukopis českého trénera Tomáša Krupu výrazne prispel k výkonnostnému progresu slovenského tenistu Lukáša Kleina. Pod vedením skúseného odborníka sa člen NTC dostal do elitnej svetovej trojstovky. V lete vyhral Klein sériu Peugeot Tennis Tour. Dobrú formu potvrdil aj na bratislavskom challengri Peugeot Slovak Open, kde postúpil až do semifinále dvojhry.Po turnaji v Ortisei sa úspešná spolupráca skončí, Krupa sa rozhodol pre návrat do rodnej krajiny. "uviedol Krupa, ktorý v minulosti spolupracoval s Tomášom Berdychom či Radkom Štěpánkom.Podľa českého kouča má Klein potenciál zlepšovať sa. "