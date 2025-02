Enrique bude na lavičke PSG do roku 2027, kontrakt predĺžil i Hakimi

Paríž 8. februára (TASR) - Tréner Luis Enrique predĺžil kontrakt s francúzskym futbalovým klubom Paríž St. Germain o dve sezóny do roku 2027. Zmluvu o tri roky predĺžil aj Achraf Hakimi.



Španielsky kouč prišiel do PSG počas leta 2023, v tomto roku mu mal vypršať súčasný kontrakt. S tímom dokázal Luis Enrique hneď v prvej sezóne získať treble, keď sa stal víťazom domácej ligy, Francúzskeho pohára a Francúzskeho superpohára. "Som veľmi šťastný, že môžem pokračovať s Parížom St. Germain v tomto príbehu. Cítim sa tu veľmi dobre, mám tie najlepšie možné podmienky na robotu. Myslím si, že budúcnosť vyzerá dobre a dúfam, že s klubom si ešte užijeme mnoho úspechov," vyjadril sa tréner podľa AFP.



Reprezentant Maroka Hakimi zostane v Paríži v prípade naplnenia celého kontraktu minimálne do roku 2029. Dvadsaťšesťročný obranca je vicekapitánom družstva. Na rovnako dlhú dobu si PSG poistil služby aj 24-ročného portugalského stredopoliara Vitinhu. Jeho reprezentačný kolega a spoluhráč Nuno Mendes zostane tiež v hlavnom meste Francúzska a to do leta 2029.



Súčasťou Parížu St. Germain je aj slovenský obranca Milan Škriniar, klub ho v rámci januárového prestupového termínu pustil do konca aktuálnej sezóny na hosťovanie do tureckého Fenerbahce Istanbul. S PSG má kontrakt do júna 2028, v tejto sezóne nastúpil v drese úradujúceho francúzskeho majstra v piatich zápasoch.