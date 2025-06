Enrique by dal Zlatú loptu Dembelemu: Má za sebou skvelú sezónu

Paríž 1. júna (TASR) - Tréner francúzskeho futbalového klubu Paríž Saint-Germain Luis Enrique uviedol, že jeho hráč Ousmane Dembele by mal získať Zlatú loptu. Reprezentant Francúzska mal výrazný podiel na triumfe PSG vo finále Ligy majstrov, pri výhre 5:0 nad Interom Miláno zaznamenal dve asistencie.



Dvadsaťosemročný ofenzívny univerzál zaznamenal v sezóne 2024/2025 vo všetkých súťažiach 33 gólov, svojmu tímu pomohol k zisku treble. Okrem Ligy majstrov vyhrali Parížania domácu Ligue 1 a Francúzsky pohár.



„Každý hovorí o Zlatej lopte, ja by som ju dal Dembelemu. To, ako bránil, tým len ukázal, aký je hráč. Bol líder a bol skromný. Nemám pochybnosti o tom, že by si to nezaslúžil. Vo finále bol skvelý, má za sebou výbornú sezónu,“ citovala agentúra DPA hlavného kouča PSG. Jeho zverenci ešte môžu rozšíriť zbierku víťazných trofejí na majstrovstvách sveta klubov.