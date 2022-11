Ak Španielsko nezíska pohár, Enrique ho dopraje Messimu a Suarezovi

Dauha 19. novembra (TASR) - Pokiaľ sa španielskym futbalistom nepodarí získať v Katare titul majstrov sveta, ich reprezentačný tréner Luis Enrique by ho doprial Argentíne alebo Uruguaju.



Dôvod je jasný - na súpiskách juhoamerických tímov figurujú útočníci Lionel Messi a Luis Suarez, s ktorými dokázal v roku 2015 vyhrať Ligu majstrov počas ich spoločného pôsobenia v FC Barcelona. "Keď nezískame pohár my, mám jasno v tom, komu by som ho doprial. Je nespravodlivé, že hráč veľkosti Lionela Messiho by mal ukončiť svoju úspešnú kariéru bez trofeje pre majstra sveta. Nedbal by som, ani keby ho získal Uruguaj s Luisom Suarezom. Obaja by si ho zaslúžili," citoval Enriqueho portál lequipe.fr. Päťdesiatdvaročný kouč "La Furie Roja" sa v silnej ére Barcelony tešil s oboma hráčmi aj z ďalších úspechov vrátane dvoch titulov majstra Španielska.



Enriqueho zverenci vstúpia do turnaja v Katare 23. novembra proti Kostarike. V E-skupine si ďalej zmerajú sily s Nemeckom (27. novembra) a Japonskom (1. decembra).