Enrique o rekordnom Ramosovi: Kopal by aj tretiu i štvrtú penaltu

Bazilej 15. novembra (TASR) - Kapitán španielskej futbalovej reprezentácie Sergio Ramos odohral v sobotu večer v Bazileji nezabudnuteľný zápas. Vo svojom rekordnom reprezentačnom vystúpení nepremenil dve jedenástky a Španieli v zápase Ligy národov proti domácemu Švajčiarsku napokon zachránili v závere aspoň bod za remízu 1:1.



Stopér Realu Madrid si španielsky dres obliekol 177-krát a prekonal európsky rekord talianskej brankárskej legendy Gianluigiho Buffona, ktorý ukončil reprezentačnú kariéru pred dvoma rokmi. Tridsaťštyriročný Ramos teraz môže zaútočiť na svetový rekord Egypťana Ahmeda Hassana. Ten v rokoch 1995 až 2012 odohral za svoju krajinu 184 zápasov. Ramos by ho mohol dostihnúť na letných ME.



Jeho dve zahodené penalty z 57. a z 80. minúty sú veľkým paradoxom, pretože sa v poslednom čase stal spoľahlivým exekútorom kopov z bieleho bodu. Do sobotňajšieho večera premenil za Španielsko, či Real 25 pokutových kopov za sebou. Naposledy sa mýlil v drese Realu 9. mája 2018 v ligovom zápase proti Seville.



Ramos mieril v oboch prípadoch do pravého dolného rohu svätyne Yanna Sommera, ale brankár Borussie Mönchengladbach obe strely zneškodnil. Prvý pokus vyrazil na roh, pri druhom sa španielsky stopér pokúsil napodobniť Antonína Panenku, ale Sommer bol pripravený.



Tréner Španielov Luis Enrique svojho kapitána podržal. "Ramos premenil 25 jedenástok za sebou. Futbal prináša aj takého momenty. Keby sme mali tretiu, štvrtú, piatu penaltu, išiel by znovu kopať," povedal Enrique podľa AP.



Sommer mal výhodu v tom, že jeho "Gladbach" sa nedávno stretol s Realom v Lige majstrov. "Pozeral som si ako Ramos kope penalty. V niečom mi to pomohlo, aj keď je to ťažké, pretože to stále mení. Raz kopne do pravého roku, potom do ľavého, alebo loptu len podkopne," povedal Sommer pre švajčiarsku televíziu RTS.



Švajčiari išli do vedenia v 26. minúte po nádhernom halfvoleji Rema Freulera. V druhom polčase zachránil Ramos svoj tím od istého gólu, keď z bránkovej čiary vykopol strelu domácich a krátko na to zahodil prvú penaltu. Desať minút pred koncom po faule v šestnástke na striedajúceho Alvara Moratu videl druhú žltú kartu Nico Elvedi a hoci sa Ramos opäť zaváhal z bieleho bodu, Španieli napokon neodišli na prázdno. V 89. minúte zakončil zblízka rýchlu akciu Gerard Moreno a vyrovnal.



V tabuľke 4. skupiny A-divízie klesli Španieli na druhé za miesto, na vedúcu pozíciu poskočilo Nemecko po víťazstve 3:1 nad Ukrajinou. V súboji o prvé miesto privítajú Španieli v utorok doma Nemcov. Švajčiari ostali na poslednom štvrtom mieste o tri body za treťou Ukrajinou, s ktorou odohrajú v utorok rozhodujúci zápas o zotrvanie v A-divízii.