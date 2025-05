Enrique po triumfe PSG nad Arsenalom: Zaslúžime si byť vo finále

Paríž 8. mája (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain si zaslúžia svoje miesto vo finále Ligy majstrov. Po víťaznej semifinálovej odvete nad Arsenalom Londýn (2:1) to povedal tréner tímu Luis Enrique. Jeho zverenci budú v mníchovskej Allianz Aréne bojovať o prvú „ušatú“ trofej v histórii klubu, pričom na dosah majú vôbec prvé francúzske treble.



Paríž svoju sezónu v najprestížnejšej klubovej súťaži sveta neodštartoval ideálne. Po piatich kolách ligovej fázy mal na konte len jeden triumf, remízu a tri prehry a bol na pokraji vypadnutia. Potom však prišli tri víťazstvá za sebou vrátane kľúčového stretnutia s Manchestrom City (4:2) a hlavnú časť zakončil na 15. priečke. Vo vyraďovačke postupne prešiel cez Stade Brest, najlepší tím ligovej fázy FC Liverpool, Aston Villu a napokon zdolal aj tretieho súpera z anglickej Premier League. „Myslím si, že počas celej súťaže bolo jasné, že výsledky sú to, na čom záleží. V ligovej fáze sme si však nepochybne zaslúžili o deväť bodov viac. Skutočnosť, že sme v nej mali takú ťažkú sériu zápasov, pomohla tímu zlepšiť sa a rásť. Štatistiky ukázali, že sme boli jedným z najlepších tímov v Európe, a keď sme začali byť klinickejší, myslím si, že sme ukázali, že si zaslúžime byť vo finále,“ uviedol Enrique podľa AFP.



PSG si do Parku Princov priniesol jednogólový náskok z úvodného stretnutia (1:0). Arsenal v Paríži vyvíjal náležitý tlak, ale niekoľkými dôležitými zákrokmi domácich podržal brankár Gianluigi Donnarumma. Do finále tak idú Parížania po celkovom skóre 3:1. „V týchto dvoch stretnutiach sme strelili viac gólov ako oni a vo futbale je to najdôležitejšia vec. Arsenal však odohral skvelý duel a pre nás to bol zápas Ligy majstrov, v ktorom sme trpeli najviac,“ pripustil španielsky kormidelník.



Jeho náprotivok Mikel Arteta namiesto kritizovania vlastnej efektivity vyzdvihol výkon talianskeho gólmana. „V prvom rade gratulujem Parížu k postupu do finále. Keď sa pozriete na to, kto bol ich najlepším hráčom na ihrisku v týchto dvoch zápasoch, bol to ich brankár. Bol to rozdielový hráč. Myslím si, že sme boli veľmi blízko, oveľa bližšie, ako ukazujú výsledky. Som veľmi hrdý na hráčov a na to, čo sme dnes urobili, ako sme zvládli tlak,“ povedal v rozhovore pre TNT Sports. Nevyužité príležitosti trápili kapitána „kanonierov“ Martina Ödegaarda: „V šestnástke sme neboli dostatočne silní. Tam sme to prehrali a musíme sa z toho poučiť. Urobili sme veľa dobrých vecí, ale nestačilo to. Zápasy sa rozhodujú pred bránkou a tam musíme byť ostrejší.“



Arsenal sa naposledy prebojoval do finále pred 19 rokmi, keď podľahol Barcelone 1:2. Od svojho príchodu na lavičku v decembri 2019 dokázal Arteta vybudovať konkurencieschopné mužstvo, no jeho jedinou trofejou zostáva Pohár FA zo svojej prvej sezóny. Štyridsaťtriročný kouč napriek tomu oplýval hrodsťou: „Vidieť môj tím predvádzať takýto výkon proti jednému z najlepších tímov v Európe ma napĺňa veľkou hrdosťou. To, čo sme tu dokázali proti Parížu, je pozoruhodné. Ak chceme vyhrať, čo musíme urobiť, aby sme odomkli tieto dvere? Niekedy musíme zatlieskať súperovi.“



Na svoj prvý triumf v LM čaká aj Paríž. Do finále postúpil druhýkrát v histórii, v ročníku 2019/2020 v ňom podľahol Bayernu Mníchov 0:1. Práve na pôde nemeckého šampióna si 31. mája zmeria sily s Interom Miláno. „Vo futbale nie je žiadna logika, ale hneď v prvý deň, keď som sem prišiel, som povedal, že cieľom je pracovať na tom, aby sme sa zapísali do histórie. To je náš zámer. Aby sme sa stali prvý, kto vyhrá túto vytúženú trofej. Každý chce vyhrať Ligu majstrov,“ uzavrel Enrique.