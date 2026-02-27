< sekcia Šport
Enrique verí, že PSG môže opäť vyhrať Ligu majstrov
Parížania budú musieť pri snahe o obhajobu trofeje najprv vyradiť Chelsea, ktorej podľahli vo finále MS klubov 0:3.
Autor TASR
Paríž 27. februára (TASR) - Tréner futbalistov Paríža Saint-Germain Luis Enrique je presvedčený, že jeho zverenci zostávajú tímom, ktorý treba zdolať pri snahe o triumf v Lige majstrov. V osemfinále narazia obhajcovia titulu na Chelsea. Rozhodol o tom piatkový žreb vo švajčiarskom Nyone.
„Nikto nám v minulej sezóne neveril. Teraz už každý vie, že sme schopní vyhrať Ligu majstrov, no na to musíme zlepšiť naše výkony. Uvedomujeme si to,“ povedal po žrebe španielsky kormidelník.
Parížania budú musieť pri snahe o obhajobu trofeje najprv vyradiť Chelsea, ktorej podľahli vo finále MS klubov 0:3. Enrique si však myslí, že tento duel nebude mať na meranie síl s londýnskym veľkoklubom dopad. „Nemáme žiadny pocit pomsty. Toto je iná súťaž,“ citovala päťdesiatpäťročného kouča agentúra DPA.
