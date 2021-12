Enzo Fittipaldi je po havárii v poriadku, sľubuje skorý návrat

Sao Paulo 7. decembra (TASR) - Dvadsaťročný brazílsky pretekár Enzo Fittipaldi je rád, že z havárie v pretekoch formuly 2 v Saudskej Arábii vyviazol len so zlomenou pätou. Na štarte nedeľných pretekov zozadu vrazil do stojaceho Thea Pourchaireho, oboch jazdcov po incidente previezli do nemocnice.



"Ďakujem za všetky vaše správy a ďakujem zdravotníckemu tímu FIA za starostlivosť. Som rád, že Theo je v poriadku, na trať sa vrátim čoskoro a budem ešte rýchlejší," napísal mladý pretekár na sociálnej sieti twitter k fotke, na ktorej ukazuje na nemocničnom lôžku palec hore.



Jeho francúzsky súper uviedol, že je v poriadku, no nie je si istý, či prebiehajúcu sezónu dokončí. Posledné preteky sezóny čakajú sprievodnú sériu F1 v nedeľu v Abú Zabí. Ani jeden zo spomínaných jazdcov nie je v boji o titul, Brazílčan vstúpil do sezóny až v jej polovici a Pourchaire stráca na vedúceho Oscara Piastriho 89,5 bodu.



Enzo Fittipaldi je vnuk dvojnásobného majstra sveta F1 a víťaza Indy 500 (1989, 1993) Emersona Fittipaldiho, ktorý v kráľovskej súťaži motošportu získal tituly v rokoch 1972 a 1974 pre McLaren. Pre tím to boli prvé tituly, rovnako ako pre Brazíliu. Informácie priniesla agentúra AFP.