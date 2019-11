EP FIBA: Inter košom v poslednej sekunde vyhral v Pécsi

Európsky pohár FIBA - A-skupina:

Pécs VSK-Veolia - Inter Bratislava 93:94 (52:54)



Najviac bodov Pécsu: Budimir 20, Horti a Rujak po 16 - zostava a body Interu: Fundeburk 30, Baťka 14 Bulatovič 13, Skinner 12, Abrhám 3 (Bubalo 12, Ihring 5, Alcegaire 3, Körner 2)



TH: 25/20 - 7/4, fauly: 20 - 22, trojky: 11 - 12, štvrtiny: 36:25, 16:29, 21:21, 20:19, rozhodovali: Bijedič (BaH), Rohacky (Rak.), Jovanič (BaH), 1900 divákov.

tabuľka A-skupiny:

1. Benfica 3 3 0 269:248 6



2. INTER 4 2 2 317:337 6



3. Pécs 4 2 2 348:348 6



4. Leiden 3 1 2 256:257 4

Pécs 12. novembra (TASR) - Basketbalisti Interu Bratislava zvíťazili vo štvrtom vystúpení v A-skupine Európskeho pohára FIBA v Pécsi 94:93. Košom v poslednej sekunde po individuálnej akcii o tom rozhodol rozohrávač Goran Bulatovič.majú v súťaži na konte dve víťazstvá a dve prehry.Interisti sa vďaka utorňajšiemu úspechu v neúplnej tabuľke dostali na druhé miesto. Ďalší duel zverencov Aramisa Nagliča je na programe doma, v bratislavskej Eurovia aréne privítajú v stredu 20. novembra o 18.00 h holandský Leiden.Od úvodu sa hral mimoriadne ofenzívny a atraktívny basketbal. Inter začal lepšie, ale súper odpovedal vysokou efektivitou v útoku. Najmä domáca dvojica Smith a Horti robila problémy obrane bratislavského tímu, aj vďaka nim viedli domáci v 6. minúte 18:11. Hostia museli reagovať zmenou herného prejavu, tá priniesla už o dve minúty stav 23:26 z ich pohľadu. Koncovka však patrila Pécsu, prvú štvrtinu vyhral 36:25. Do druhej časti vstúpil Inter koncentrovanejšie, lepšie bránil a dosť rýchlo sa dotiahol. Energiu priniesol z lavičky Bubalo, aj jeho zásluhou bol tri minúty pred koncom prvého polčasu stav vyrovnaný 42:42. Hráči Interu šli nakoniec do šatní spokojnejší, Abrhám upravil na polčasových 54:52.Zverenci Nagliča zvládli nástup do druhého polčasu, dlhší čas si držali tesný náskok. Pécs zintenzívnil svoj tlak, čo rezultovalo do pokračovania vyrovnaného súboja. Oba tímy dokázali reagovať na nápor toho druhého. Lídrom Interu bol v tejto fáze Funderburk, jeho výrazný bodový príspevok znamenal stav 75:73 z pohľadu hostí pred záverečnou 10-minútovkou. Štvrtá štvrtina priniesla boj o každú loptu a každý bod. Pécsu sa najskôr podarilo získať štvorbodový náskok, ale s príchodom Funderburka opäť pokračovala vyrovnaná partia. Baťka sa neskôr postaral, že 143 sekúnd pred koncom viedol Inter 88:87. V koncovke to bolo o maličkostiach a pevnejších nervoch. Šesť sekúnd pred koncom viedol Pécs 93:92, ale hrdinom duelu sa stal Bulatovič, s klaksónom rozhodol o najtesnejšom triumfe hostí.