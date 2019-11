EP FIBA: Inter vonku stále bez výhry, prehral aj v Lisabone

Európsky pohár FIBA - A-skupina:

Benfica Lisabon - Inter Bratislava 77:68 (34:27)



Najviac bodov - Lisabon: Murry 17, Gomes 14, Delgado a Lima po 9



Zostava a body Inter: Baťka 15, Funderburk 11, Alcegaire a Skinner po 7, Bulatovič 0 (Körner 14, Browning 5, Kozlík 4, Abrhám 3, Bubalo 2)



TH: 21/13 - 10/7, fauly: 16 - 22, trojky: 10 - 11, štvrtiny: 10:16, 24:11, 25:13, 18:28, rozhodovali: Yilmaz (Tur.), Putenko (Rus.), Esteve Malmierca (And.)



tabuľka A-skupiny:

1. Benfica 3 3 0 269:248 6



2. Pécs 3 1 2 255:254 4



3. Leiden 3 1 2 256:257 4



4. INTER 3 1 2 223:244 4



Lisabon 7. novembra (TASR) - Basketbalisti Interu Bratislava utrpeli v A-skupine Európskeho pohára FIBA druhú prehru za sebou, na palubovke portugalskej Benficy Lisabon podľahli 68:77. Zverencom Aramisa Nagliča patrí v tabuľke štvrtá pozícia s bilanciou jednej výhry a dvoch prehier. Najbližší zápas "žlto-čiernych" je na programe v utorok 12. novembra o 18.00 h, keď sa predstavia v maďarskom Pécsi.Inter mal výborný vstup do zápasu, s vysokou úspešnosťou strieľal za tri body. Dvojica Baťka a Alcegaire sa postarala o to, že v piatej minúte viedli hostia už 13:2. Bratislavský tím hral navyše príkladne v defenzíve, čím možno vynahrádzal absenciu úspešných dvojbodových pokusov. Benfica sa postupne osmelila, ale prvú 10-minútovku prehrala 10:16. V druhej časti už domáci zapli na vyššie obrátky, ale Inter sa dokázal úspešne brániť tlaku súpera. Lenže prišli individuálne chyby a strata koncentrácie, Lisabončania to využili k 14-bodovej šnúre. Po prvom polčase tak prehrával tím trénera Aramisa Nagliča 27:34.Lenže aj po prestávke prišla útočná kanonáda domácich, najskôr síce na ňu Inter dokázal adekvátne reagovať, ale postupom času sa Benfica dostala do veľkej hernej pohody. Tá rezultovala dokonca aj do 20-bodového vedenia, napokon bol stav po 30 minútach čistého času 59:40. "Žlto-čierni" to v poslednej štvrtine ešte nezabalili, zlepšeným prejavom sa im podarilo vykresať nádej na triumf. Štyri minúty pred koncom prehrávali totiž už len o osem bodov - 55:63. Domáci však drámu nepripustili, opäť sa odtrhli do dvojciferného vedenia a dokráčali tak už k ďalšej výhre v skupine.tréner Interu:hráč Interu: