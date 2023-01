EP FIBA: Levice proti Kyjevu o prvú výhru, Madzin: Sviatok

Európsky pohár FIBA - 3. kolo druhej fázy, J-skupina:

utorok 10. januára o 18.00 h: Hapoel Haifa - Karhu Kauhajoki

streda 11. januára o 19.00 h: Patrioti Levice – Budiveľnik Kyjev



Tabuľka J-skupiny:



1. Karhu 2 2 0 177:136 4

2. Haifa 2 2 0 174:162 4

3. Kyjev 2 0 2 136:153 2

4. Levice 2 0 2 162:198 2



Levice 10. januára (TASR) – Basketbalistov Patriotov Levice čaká v J-skupine Európskeho pohára FIBA tretie stretnutie a zároveň tretia šanca zabojovať o prvé víťazstvo v tejto fáze súťaže. Ich súperom na domácej palubovke bude v stredu 11. januára o 19.00 h ukrajinský Budiveľnik Kyjev, ktorý sa nachádza v totožnej situácii.J-skupina sa vyvíja zatiaľ celkom jasne, izraelská Haifa a fínske Karhu majú na konte dve víťazstvá, Kyjev a Levice na prvý úspech zatiaľ čakajú. Z tohto pohľadu sú v hre viac ako len dva body, úspešnejší zo vzájomného stretnutia sa priblíži k prvej dvojici a jeho šanca na postupovú miestenku bude vyššia. „,“ povedal pre TASR krídelník Patriotov Ben Kovac.Podobne ako proti Haife, tak ani proti Kyjevu nečaká Levičanov doma jednoduchá skúška, ale odhodlanie uspieť na strane slovenského zástupcu je. „,“ uviedol tréner Michal Madzin.Jeho zverenci sa počas víkendu úspešne vrátili do zápasového rytmu, keď v rámci ligy uspeli na palubovke Komárna (88:78). Do hry sa zapojila už aj najnovšia posila tímu, americký pivot James Padgett. „,“ myslí si kouč Patriotov.Kyjev má mimoriadne širokú súpisku, mladí hráči hrajú prevažne domácu ukrajinskú súťaž. Európske súťaže hrá Budiveľnik v exile v Taliansku, čo svedčí o silnom ekonomickom zázemí klubu a jeho ambíciách v tejto sezóne. „,“ vyjadril sa Madzin. Svoj pohľad dodal aj Kovac: „K prvému víťazstvu by mali Levičanov potiahnuť aj zaplnené tribúny, na zápasy Európskeho pohára FIBA si nachádza cestu čoraz viac fanúšikov. „,“ dodal tréner Levíc.