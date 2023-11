EP FIBA: Levice sa odrazili k domácemu úspechu kvalitnou obranou

Levice 1. novembra (TASR) – Vo výbornej atmosfére to síce nebola ofenzívna prestrelka, ale súboj basketbalistov Patriotov Levice s fínskou Kataja Basket v Európskom pohári FIBA mal svoju kvalitu. Domácim výrazne pomohla defenzíva, po výsledku 68:55 zaknihovali už druhý úspech v tejto súťaži.



Patrioti sa vyhli výraznejším herným výpadkom, čo položilo základ k víťazstvu. Ofenzívne nebezpečného súpera dokázali v správnych momentoch eliminovať a 13-bodovým triumfom si výrazne pomôcť v tabuľke J-skupiny. „Bol to náročný zápas, podarilo sa nám to zlomiť na svoju stranu v tretej štvrtine, ale Kataja bojovala až do samotného záveru. V skupinovej fáze sa počíta každý bod, preto sme nechceli v závere dopustiť žiadne ľahké koše. Toto tréner neustále celý čas prízvukoval, koncentrovali sme sa na to. Som hrdý na chalanov, nebolo to ideálne po ofenzívnej stránke, ale všetko sme si to vynahradili v obrane. Je to dobrý znak, že dokážeme vyhrávať, aj keď sa nám útočne nedarí podľa predstáv. Nedá sa totiž vždy strieľať s vysokou úspešnosťou streľby, o to viac teší, že sme to ustáli defenzívne,“ prezradil pre TASR v pozápasovom hodnotení domáci hráč Aaron Wheeler.



Levičania dostali v doterajších dvoch vystúpeniach v Európskom pohári FIBA 91, respektíve 86 bodov, takže bolo jasné, v čom sa musia zlepšiť. A pred domácim publikom im to vyšlo dokonale, v stretnutí viedli takmer 33 minút a najviac prehrávali rozdielom troch bodov. „Po posledných zápasoch sme celý dôraz dávali na to, aby sme urobili čo najlepšiu robotu v obrane. Vedeli sme, kto proti nám stojí a ustrážili sme ich, klobúk dole pred chalanmi, ako s tým bojovali. Každá strela a situácia bola odmakaná na maximum. Síce sa občas Kataja dostala k nejakým voľným pozíciám, ale musela na to vydať veľké množstvo energie, takže úspešnosť potom bola na priemernej úrovni oproti tomu, akú neskutočnú ruku tento tím má,“ myslí si tréner Patriotov Michal Madzin.



Rozhodujúcim momentom bol nástup do druhého polčasu, keď sa v podstate z vyrovnaného zápasu (36:34) podarilo domácim dostať 7-bodovou šnúrou náskok do dvojcifernej hodnoty (49:38). V týchto chvíľach sa ukázala pevnosť levickej defenzívy, ku ktorej sa pridali aj premenené pozície najmä legionárskeho tria Severi Kaukiainen, Jalen Adaway a Aaron Wheeler. „Myslím si, že sme hrali lepšie v útoku. V prvom polčase sa nám veľakrát stalo, že lopta nenašla pokračovanie a do posledných sekúnd sme sa trápili v útoku. Po prestávke sme to riešili aktívnejšie, lepšie a odpútali sme sa na dvojciferný rozdiel, čo si myslím, že v tomto zápase bolo kľúčové,“ vyjadril sa levický kouč k tretej štvrtine. Kataja sa síce približovala, ale nikdy nie tak, aby sa mohli „žlto-zelení“ obávať o stratu svojho náskoku. „Kľúčové bolo doskakovanie, hlavne keď nám najväčšie starosti robil Lufile. Celkovo vyhrávajú zápasy drobnosti, ako získaná lopta alebo premenený trestný hod,“ vyhlásil Wheeler.



Koncentrácia bola základným stavebným kameňom úspechu Patriotov, veď v záverečných štyroch minútach ustáli nápor fínskeho tímu a dovolili mu len jeden kôš z hry. Už skúsenosť z predchádzajúceho ročníka ukázala, že každý bod sa v konečnom sumári počíta. „Do poslednej sekundy sme si hovorili, že sa hrá o každý bod. Som rád aj za poslednú obrannú akciu, že sme ju zvládli. Sme v polovici skupiny a máme dve víťazstvá. Ak by nám to niekto povedal pred začiatkom skupiny, tak by sme asi veľmi ťažko hľadali, ktoré stretnutia by sme mali vyhrať. Máme ich, buďme za to šťastní. Týmto víťazstvom sme vybojovali niečo, čo môže byť o týždeň neuveriteľné,“ myslí si Madzin.



Na mysli mal tréner najmä podporu fanúšikov, druhý domáci zápas v Európskom pohári prilákal takmer 2000 priaznivcov, čo bola doteraz najvyššia návšteva v levickej športovej hale v aktuálnom ročníku. „Už pri predstavovaní sa vytvorila neuveriteľná atmosféra. Myslím si, že všetci sme si to užili a ďakujem všetkým, ktorí nás prídu podporiť. Pri takej atmosfére a s takou energiou sa dokáže vydať zo seba maximum,“ pokračoval tréner Levíc. Podobne to vnímal aj Wheeler: „Reakcie od publika boli skvelé. Levickí fanúšikovia sú skvelí, mám ich nesmierne rád a k tomuto úspechu nám výrazne dopomohli svojim povzbudzovaním.“



Jedinému slovenskému zástupcovi v Európskom pohári FIBA patrí v neúplnej tabuľke J-skupiny momentálne prvá pozícia a v stredu 8. novembra o 19.00 h dúfa, že sa mu podarí proti rumunskej CSM CSU Oradea vypredať domácu halu.