EP-FIBA: Prievidza opäť v kvalifikácii, Levice s miestom v skupine

Zoznam účastníkov skupinovej fázy EP FIBA v sezóne 2025/2026:



Neftchi IK (Azer.), BC Cedevita Junior (Chor.), Keravnos BC (Cyp.), Surne Bilbao Basket, Casademont Zaragoza (obaja Šp.), Tartu Ulikool Maks & Moorits (Est.), JDA Dijon Basket (Fr.), Rostock Seawolves (Nem.), Dinamo BDS Sassari (Tal.), Trefl Sopot (Poľ.), Sporting CP (Portug.), CS Valcea 1924 Ramnicu (Rum.), Aliaga Petkim Spor (Tur.)



Zoznam účastníkov kvalifikácie EP FIBA v sezóne 2025/2026:



BC PRIEVIDZA (SR), Kangoeroes Basket Mechelen (Bel.), BC Balkan (Bul.), Anorthosis Famagusta (Cyp.), Transcom Parnu (Est.), Peristeri BC (Gréc.), Anwil Wloclawek (Poľ.), BC Dnipro (Ukr.), Absheron Lions (Azer.), KK Bosna BH Telecom (Bos. a Herc.), BC Cibona (Chor.), Basket Brno (ČR), Rasta Vechta (Nem.), BC Baškimi (Kos.), Riga Zelli (Lot.), CSM Corona Brašov (Rum.)C

Zoznam účastníkov z kvalifikácie Ligy majstrov v sezóne 2025/2026 (v prípade nepostupu):



PATRIOTI LEVICE (SR), Windrose Giants Antverpy (Bel.), Rilski Sportist (Bul.), AEK Larnaka (Cyp.), Bakken Bears Aarhus (Dán.), UCAM Murcia (Šp.), BC Kalev/Cramo (Est.), Elan Chalon (Fr.), BC Kutaisi (Gruz.), Basketball Lowen Braunschweig (Nem.), PAOK mateco (Gréc.), Falco Szombathely (Maď.), Pallacanestro Reggiana (Tal.), Trepča (Kos.), Pelister Bitola (S. Mac.), Start Lublin (Poľ.), FC Porto (Portug.), CSM Oradea (Rum.), Bursaspor (Tur.)

Mies 12. júla (TASR) - V Európskom pohári FIBA (EP FIBA) môže byť v sezóne 2025/26 dvojité zastúpenie tímov z Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (Tipos SBL). BC Prievidza sa opäť vydáva kvalifikačnou cestou, Patrioti Levie sa v prípade neúspechu na kvalifikačnom turnaji Ligy majstrov (LM) predstavia v skupinovej fáze tejto súťaže.Prievidza sa prebojovala v predchádzajúcej edícii z kvalifikácie ako tzv. „lucky loser“, napokon spoločne s Levicami boli v hre o postup do ďalšej fázy EP FIBA. „“ prezradil športový riaditeľ klubu Matthias Haufer.Štvrťfinalista z predchádzajúceho ročníka Tipos SBL sa dostal medzi osmičku nasadených tímov pred žrebom kvalifikácie a skupinovej fázy EP FIBA. Celkovo sa v skupinovej fáze EP FIBA predstaví 40 klubov – 13 má už pred žrebom istotu miesta, 19 využilo možnosť z kvalifikačných turnajov LM a o zostávajúcich osem miest zabojujú tímy v kvalifikácii. V prípade nevyužitia miesteniek z kvalifikácie LM dostanú možnosť neúspešné tímy z kvalifikácie EP FIBA ako tzv. „lucky loseri“.Kvalifikácia sa uskutoční 24. septembra a 1. októbra systémom doma-vonku, ďalej ide tím s lepším celkovým skóre z dvojzápasu. Skupinová fáza je na programe od 15. októbra do 19. novembra. Do ďalšieho kola súťaže postupujú priamo len víťazi skupín, doplní ich šesť najlepších tímov z druhých miest. Žreb kvalifikácie a skupinovej fázy EP FIBA je na programe 23. júla.