EP FIBA: Prvý triumf dal Patriotom nádej, žiaril Slovinec Lapornik

Botevgrad 3. novembra (TASR) – Pre basketbalistov Patriotov Levice má historicky prvý triumf v Európskom pohári FIBA výraznú hodnotu. V Botevgrade dokázali nielen skoliť doterajšieho suveréna svojej skupiny, ale v Bulharsku si vďaka víťazstvu 73:62 nad Balkanom uchovali nádej na postup.



Výhra "žlto-zelených" sa vo veľkej miere odvíjala od dobrého vstupu do stretnutia, čo bol problém v ich doterajších vystúpeniach v Európskom pohári FIBA. Domáci Balkan nepustili ani na moment do vedenia, sami začali diktovať od prvej minúty dianie na ihrisku. "Vždy sa hrá lepšie a príjemnejšie, keď vyjde vstup do zápasu. Som rád, že sme tentokrát mali dobré nasadenie. Využili sme možnosti, strely nám padli. Verili sme si, mali sme dobré defenzívne nasadenie, zatvorili sme im základné opcie a vyriešili doskok. Nedali sme im možnosť druhých šancí a tak sme útočili do nepripravenej obrany súpera,“ vravel pre TASR bezprostredne po zápase spokojný tréner Levíc Michal Madzin.



Absenciu rozohrávača Draška Kneževiča sa podarilo zakryť skvelým individuálnym predstavením Mihu Lapornika. Reprezentant Slovinska zakončil duel s 33 bodmi na svojom konte, vrátane siedmich úspešných pokusov za tri body: "Nemyslím si, že sa mi niekedy podarilo dať toľko bodov počas mojej profesionálnej kariéry. Je to asi moje kariérne maximum.“ Nebolo to však len o ňom, každý hráč priložil svoju ruku k dielu. To sa prejavilo aj v ďalších štvrtinách, v ktorých bolo vedenie Patriotov dvojciferné a bulharský tím nepustili k potvrdeniu postupu do ďalšej fázy súťaže. "Možno sme boli v prvom vzájomnom zápase trochu prekvapení, ale teraz sme sem prišli pripravení a nenechali sme si zobrať víťazstvo. Aj napriek užšej rotácii, každý do toho vložil 100 percent,“ vyhlásil krídelník Ben Kovac.



V druhom polčase sa chvíľami predsa ukázala aj sila aktuálneho majstra Bulharska. Balkan drobnými krokmi ukrajoval z náskoku hostí a v záverečnej štvrtine si vybojoval nádej na zvrat. "Balkan ukázal v druhom polčase extrémnu agresivitu a nasadenie, to všetko podporené publikom. Z 'donútenia' bolo cítiť, že to chcú zvrátiť, ale som rád, že v kľúčových momentoch sme sa dokázali z toho vyhrabať a udržali zápas vo svojich rukách. Rozhodlo, že sme ubránili a premenili strely, ktoré nás dostali opäť do pokojnejšieho vedenia,“ uviedol Madzin.



Kritický okamih prišiel 160 sekúnd pred koncom, keď domáci Ivanov trojkou stiahol na 60:65 a aj s podporou publika zacítil Botevgrad šancu na obrat. "Päť-šesť minút sme boli trochu stratení na ihrisku, ale potom sme vrátili k našej hre a Ben Kovac navyše premenil niektoré ťažké strely, čím sme sa opäť zdvihli. Toto víťazstvo sme si zaslúžili a vybojovali sme si ho ako tím,“ povedal Lapornik. Ôsmimi bodmi v rade si potom slovenský šampión opäť vytvoril komfortný bodový náskok "Je normálne, že niekedy príde aj únava alebo súper urobí bodový úsek. To je basketbal, stáva sa to. Keď však budeme hrať každý zápas takto, ako to bolo proti Balkanu, tak bude proti nám ťažké hrať. Hrali sme kolektívne, keď budeme hrať agresívne, posúvať si loptu, tak to nebudú mať naši súperi proti nám jednoduché,“ tvrdí Kovac.



Levice si uchovali reálnu nádej na pokračovanie v súťaži, pred dvoma domácimi zápasmi majú všetko vo svojich rukách. "Je pekná vec pre tento klub, že mohol získať historicky prvé víťazstvo v Európskom pohári FIBA. Môžeme na tomto budovať,“ myslí si Lapornik. Spolu s výhrou Opavy v Keravnose je dianie v D-skupine stále otvorenou záležitosťou. "Videli sme, že na tejto úrovni hrať vieme. Môžeme v tom pokračovať v dvoch domácich stretnutiach. Dúfam, že príde čo najväčší počet fanúšikov, aby nás podporili,“ dodal Kovac.