EP FIBA: Ružomberok prehral v odvete s Orenburgom 51:80 a vypadol

Európsky pohár FIBA - 1. kolo vyraďovacej časti, odveta:



Nadežda Orenburg - MBK Ružomberok 80:51 (46:30)



najviac bodov Orenburgu: Gatlingová 15, Komarovová 14, Medvedevová a Elonuová po 11 - zostava a body Ružomberka: Graysová 12, Praženicová 10, Buknová 8, Burová 5, Stašová 1 (Motleyová 11, Turudičová 4, Havranová, Uramová a Tarnachowiczová po 0). TH: 16/12 - 18/12, fauly: 17 - 14, trojky: 6 - 5, štvrtiny: 19:18, 27:12, 16:7, 18:14, rozhodovali: Parlak (Bul.), Vujičičová (ČH), Matuszewská (Poľ.)



/prvý zápas: 86:86, postúpil Orenburg/

Ružomberok 22. decembra (TASR) - Basketbalistky MBK Ružomberok ukončili svoje pôsobenie v Európskom pohári FIBA. V stredajšom odvetnom stretnutí 1. kola vyraďovacej časti prehrali na palubovke Nadeždy Orenburg 51:80.Zlomovým momentom duelu bola druhá štvrtina, ktorá sa skončila v neprospech Liptáčok 12:27. Po remíze 86:86 z prvého merania síl v Ružomberku do osemfinále druhej najvýznamnejšej európskej súťaže postúpil ruský tím.Družstvá nastúpili na stretnutie z rovnakej štartovej pozície, hralo sa v podstate na jeden duel. Po trojke Praženicovej v 3. minúte sa Ružomberčanky dostali do vedenia 5:2, no neskôr sa ukázalo, že to bol ich najvyšší náskok v zápase. Prvá štvrtina bola ešte vyrovnaná, Orenburg ju vyhral iba o bod 19:18. Druhá desaťminútovka sa začala dvojbodovým košom Graysovej, po ktorej Liptáčky viedli 20:19, no hneď nasledujúca pasáž znamenala zlom v prospech Orenburgu.Šiesty tím najvyššej ruskej súťaže zaznamenal šnúru 12:0 a dvojciferný náskok už nepustil. Polčas vyhral o šestnásť bodov (46:30) a po prestávke ešte zvýšil svoje vedenie. V 28. minúte premenila Namoková trojku a odstup domácich prekročil prvýkrát dvadsaťbodovú hranicu (58:37). Záver si Orenburg bezpečne postrážil.