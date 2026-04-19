EP: Iuventa prehrala v prvom semifinálovom zápase v Burse

Bursa 19. apríla (TASR) - Hádzanárky MŠK Iuventa Michalovce prehrali v úvodnom semifinálovom zápase Európskeho pohára EHF na palubovke tureckého tímu Bursa Büyüksehir BSK 29:34. Domácu odvetu odohrajú o týždeň v nedeľu o 17.30 h.

semifinále Európskeho pohára EHF

prvý zápas:

Bursa Büyüksehir BSK - MŠK IUVENTA MICHALOVCE 34:29 (17:15)

Najviac gólov Bursy: Gökdemirová 8, Özelová a Ichnevová po 6, Akalinová a Araujová Joaová po 4, zostava a góly Iuventy: Jablonská - Sabovová 7, Kompaniecová 6, Soskydová 4, Popovcová a Brajovičová po 3, Biegerová 2, Bačenková, Lukáčová, Kowaliková a Pereirová po 1, Geffertová. Rozhodcovia: Riello, Panetta (obaja Tal.), TH: 4/4 - 5/4, vylúčené: 2:3, 353 divákov.
