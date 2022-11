EP: Levice proti Keravnosu musia uspieť, Madzin: Dáme do toho maximum

5. kolo skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA – D-skupina:



utorok 22. novembra



19.00 h: Patrioti Levice – BC Keravnos Strovolou



streda 23. novembra



18.00 h BK Opava – BC Balkan Botevgrad



Tabuľka D-skupiny:



1. Balkan 4 3 1 317:296 7

2. Keravnos 4 2 2 316:309 6

3. Opava 4 2 2 300:312 6

4. Levice 4 1 3 294:310 5

Levice 21. novembra (TASR) – Pred basketbalistami Patriotov Levice je v Európskom pohári FIBA ďalší duel, v ktorom musia bezpodmienečne uspieť. Doma ich v utorok 22. novembra o 19.00 h čaká cyperský BC Keravnos Strovolou a len výhra ich môže udržať v hre o pokračovanie v tejto súťaži. Pomôcť v tomto dôležitom zápase môžu očakávať tiež od plných tribún, ktoré ich plánujú nasmerovať k druhému triumfu.Za istých okolností to môže byť zápas, ktorý vyrieši všetky postupové tajničky v D-skupine. Matematika je v tomto smere jasná, Levičania musia vyhrať, aby zostali v hre. Prehra ich dostane mimo hry. Ak sa Keravnosu podarí uspieť a Opava zároveň prehrá s Balkanom, tak ďalej v súťaži ide cyperský zástupca. Opäť tak možno prisúdiť tomuto stretnutiu nálepku, že pôjde o všetko.," prezradil pred utorkom pre TASR tréner Levíc Michal Madzin.V prvom vzájomnom zápase síce jeho hráči neuspeli (68:77), ale na Cypre ukázali, že sa s týmto družstvo dá hrať o víťazstvo. Každý bod rozhoduje, a to presne môže platiť aj v domácej hale. Ideálnym scenárom by tak bolo nielen víťazstvo, ale hlavne o 10 a viac bodov, čím by preskočili práve svojho utorňajšieho rivala. "," vyjadril sa krídelník Patriotov Miha Lapornik.Aktuálna forma hovorí v mierne prospech Keravnosu. Nedávno síce ťahal trojzápasovú šnúru prehier – s Balkanom (76:85 pp), Opavou (74:79) a doma v lige nestačil na Larnaku (47:65), ale cez víkend si napravil chuť hladkým víťazstvom nad APOP Pafos (81:53). Levice naproti tomu zaváhali doma proti Lučencu (90:95). "," uviedol levický kouč k príprave na tento duel.Karty sú rozdané jasné, vítanou zmenou pre „žlto-zelených“ je mimoriadne vysoký záujem fanúšikov o toto stretnutie. Je dosť možné, že v utorok večer ich bude očakávať v hale mohutná podpora, ktorá ich určite poženie k tak potrebnému úspechu v Európskom pohári FIBA. "," uzavrel Lapornik.Stretnutie Levíc s Keravnosom odvysiela v priamom prenose aj športová televízia JOJ Šport.