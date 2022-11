EP: Piešťanské Čajky prehrali v súboji o prvé miesto s Gorzówom 56:71

Európsky pohár - C-skupina:



InvestInTheWest Enea Gorzów - Piešťanské Čajky 71:56 (43:34)



najviac bodov Gorzówu: Smithová 23, Allenová 17, Senyureková 14 - zostava a body Piešťan: Mujovičová 16, Jamesová 14, Andělová 6, Jurčenková 4, Mandičová 2 (Martišková 12, Moravčíková 2, Taušová a Vandlíková 0)



TH: 19/15 – 18/11, Fauly: 17 - 22, Trojky: 6 - 5, Štvrtiny: 29:14, 14:20, 13:7, 15:15, Rozhodovali: Suslov (Est.), Müller (Nem.), Hodžič (Bos. a Herc.).

Gorzów Wielkopolski 16. novembra (TASR) - Basketbalistky Piešťanských Čajok nevyužili možnosť ísť na čelo C-skupiny Európskeho pohára (Eurocup), v priamom súboji o prvú priečku prehrali na palubovke poľského InvestInTheWest Enea Gorzów 56:71. V rámci tejto súťaže ich teraz čaká prestávka, najbližší duel je na programe 7. decembra o 18.00 h, keď privítajú doma Sláviu Banská Bystrica.Prvá štvrtina súboja o prvé miesto priniesla dva odlišné tímové výkony. Domácemu družstvu to od úvodu padalo, najmä skrz Smithovú a Allenovú si už v 5. minúte vytvoril Gorzów dvojciferný náskok - 14:4. Piešťany sa herne a najmä strelecky trápili, ich efektivita v útoku a činnosť v defenzíve nebola ideálna. Dokonca v 8. minúte bolo manko takmer 20-bodové – 6:25, keď poľský tím v priebehu zopár minút predviedol dve výrazné bodové šnúry. V koncovke tejto časti sa Čajky trochu otriasli, keď skóre skorigovali na 14:29. Druhá desaťminútovka už bola úplne o niečom inom, v tejto fáze dominoval slovenský tím. Kolektívnym výkonom sa pustil do sťahovania manka, 9-bodovou šnúrou strelecky umlčal domáce na takmer šesť minút. Za obratom zavelila na hosťujúcej strane najmä Jamesová s Martiškovou, ale Gorzów sa v správnej chvíli zobudil. Padlo mu niekoľko striel, vďaka ktorým si držal potrebný odstup. Posledná slovo v prvom polčase mala napokon Martišková, z piešťanského pohľadu upravila na 34:43.Na začiatku tretej štvrtiny žiaden z tímov bodovo nedominoval, celkovo skóre pribúdalo oveľa pomalším tempom. Kľúčové bolo, že sa opäť zasekla ofenzívna produkcia Čajok, čo na domácej strane naplno využila dvojička Allenová so Smithovou. Ich bodovým prínosom sa Gorzów opätovne dostal do komfortného vedenia, ktoré sa v tomto prípade už ukázalo ako rozhodujúce. Pred poslednou časťou totiž Piešťany prehrávali 41:56. Čajky nevzdávali boj o víťazstvo v záverečnej štvrtine, ale poľský tím dlho nepripúšťal žiaden výraznejší nápor. Nádej predsa len prišla, Mujovičová necelých päť minút pred koncom upravila na 52:60 z pohľadu hostí. Gorzów okamžite na to skóroval niekoľko bodov, čím definitívne zlomil zápas na svoju stranu.