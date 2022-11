EP: Piešťany a Banská Bystrica proti sebe o prvé víťazstvo

2. kolo skupinovej fázy Európskeho pohára – C-skupina:

18.00 h: InvestInTheWest Enea Gorzów - Galatasaray Cagdas Factoring Istanbul

Tabuľka C-skupiny:



1. Galatasaray 1 1 0 94:52 2

2. Gorzów 1 1 0 70:68 2

3. Piešťany 1 0 1 68:70 1

4. Banská Bystrica 1 0 1 52:94 1

Bratislava 2. novembra (TASR) – Basketbalistky Piešťanských Čajok a Slávie Banská Bystrica sa veľmi dobre poznajú z ligových stretnutí v Niké extralige žien, ale teraz si navyše spolu zahrajú aj v Európskom pohári FIBA. Ich prvý vzájomný duel, ktorý je na programe vo štvrtok 3. novembra o 19.00 h v meste pod Urpínom, je zároveň aj súbojom o prvé víťazstvo v C-skupine.Z každej skupiny idú ďalej tímy na prvých dvoch miestach a za istých okolností sa môže k ním pridať aj družstvo z tretej pozície. Každý zápas môže v tomto smere rozhodovať, čo si všetci uvedomujú. Piešťany sa s Banskou Bystricou stretávajú po približne mesiaci, na úvod nového ročníka uspel vo vzájomnej konfrontácii úradujúci majster (76:56).," zhodnotil najbližšieho súpera pre TASR tréner Čajok Peter Jankovič.Banská Bystrica dokázala pri svojej premiérovej účasti v Eurocupe zvládnuť kvalifikačný dvojzápas s gréckou Eleftheriou a aj výsledkami na ligovej scéne dokazuje, že to nebude jednoduchý súper. Rozhodne sa tak očakáva odlišný duel, ako tomu bolo na začiatku októbra. "," vyjadril sa kouč Slávie Miloslav Michálik pre oficiálnu klubovú webstránku Slávie.Piešťany naznačili v Eurocupe, že sa plánujú pobiť o postupové miesto. Nebyť nevydarenej koncovky, tak mohlo stretnutie s poľskou Eneou Gorzów dopadnúť oveľa lepšie a hlavne víťazne (68:70). Chuť si preto plánujú napraviť proti svojmu konkurentovi z ligových bojov.," myslí si rozohrávačka Piešťan Božica Mujovičová.Hlavne na začiatku sezóny sa Slávia spolieha v zápasoch primárne na americkú krídelníčku Iggy Allenovú, ktorá bežne v zápasoch prekonáva 20-bodovú hranicu: ".“V lige je to zatiaľ rozohrané tak, že Čajky sú jediným nezdolaným tímom a „pumy“ z Banskej Bystrice majú bilanciu troch výhier a dvoch prehier. Práve posledné zápasy s Ružomberkom (50:58) a Popradom (57:105) neboli v podaní Slávie úplne presvedčivé. "" poskytol Jankovič svoj pohľad na tieto stretnutia.Tak či onak, vo štvrtok večer bude mať niektorý zo slovenských tímov v C-skupine prvé víťazstvo. Piešťany veria, že dva body do tabuľky si pripíšu oni. ",“ uzatvoril kormidelník Čajok.