Piešťanské Čajky s druhou výhrou, zdolali domáce Galatasaray

Na snímke vľavo hráčka Čajok Gabriela Andělová a kapitánka Galatasarayu Isil Albenová počas zápasu 3. kola skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA v basketbale žien C-skupiny Piešťanské Čajky - Galatasaray Cagdas Factoring Istanbul v stredu 9. novembra 2022 v Piešťanoch. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Európsky pohár – C-skupina:



Piešťanské Čajky - Galatasaray Cagdas Factoring Istanbul 71:63 (33:35)



zostava a body Piešťan: Jamesová 27, Mujovičová 13, Jurčenková a Mandičová po 10, Andělová 5 (Martišková a Vandlíková po 3, Moravčíková 0) - najviac bodov Galatasarayu: Nacickaiteová 22, Coatesová 12, Jurjanová a Pulverová po 7



TH: 6/4 – 7/6, fauly: 17:15, trojky: 11:9, štvrtiny: 22:20, 11:15, 13:9, 25:19, rozhodovali: Ivanovičová (Srb.), Nagy (Maď.), Radinovičová (Č. Hora), 1000 divákov.



Piešťany 9. novembra (TASR) – Basketbalistky Piešťanských Čajok vybojovali v C-skupine Európskeho pohára FIBA druhé víťazstvo po sebe, na domácej palubovke triumfovali nad tureckým veľkoklubom Galatasaray Istanbul 71:63. Výrazne si tak pomohli v boji o priamu postupovú miestenku do ďalšej fázy.Najlepšou strelkyňou víťazného tímu bola s 27 bodmi Ke'Shunan Jamesová. Ďalší duel úradujúceho šampióna Niké extraligy žien je na programe v stredu 16. novembra o 18.00 h, keď bude hrať na ihrisku poľského tímu Enea Gorzów.Piešťany sa nezľakli v úvodných minútach zvučného súpera, pred zaplnenými tribúnami začali sebavedomo a s vysokou intenzitou na oboch stranách palubovky. Galatasarayu vnútili jeho hru a aj vďaka vysokej úspešnosti streľby, najmä z podkošového priestora, si vypracovali vedenie. Líderkami domáceho kolektívu bola Jamesová s Jurčenkovou, ale turecký tím krok po kroku individuálnou hrou jedna na jednu znižoval manko. Čajky zvládli napokon prvú štvrtinu lepšie, vyhrali ju 22:20. V druhej časti pridal Galatasaray na intenzite, šiestimi bodmi v rade sa nielenže ujal vedenia, ale na viac ako 4 minúty zastavil útočnú produkciu Piešťan. Domáci tím sa náporu nezľakol, takmer okamžite vyrovnal a od tohto momentu sa hrala vyrovnaná partia. O čosi spokojnejšie mohol ísť napokon na prestávku súper, vďaka 10-bodovej dvojici Coatesová a Nacickaitová viedol 35:33.Piešťany ustáli začiatok druhého polčasu. Aj napriek zvýšenej intenzite istanbulského tímu s ním dokázali držať krok a bojovať o druhé víťazstvo v tohtoročnej edícii Eurocupu. V dobrom streleckom rytme hrala Mujovičová, po niekoľkých minútach dostala Čajky opätovne v zápase do vedenia. Do vyrovnaného boja sa navyše pridali emócie, v hre bolo priblíženie sa postupovej miestenke do ďalšej fázy. Domáce zvládli koncovku tretej 10-minútovky, Mandičová takmer súčasne s klaksónom upravovala na 46:44 z piešťanského pohľadu. Čajky pokračovali v úspešnej nátlakovej hre, pri takmer neomylnej hre si opätovne začali budovať trhák. Domáca Jamesová necelých 8 minút pred koncom trojkou dávala na 53:44, ale hneď na to prišla séria chýb a Galatasarayu sa podarilo 10 bodmi v rade takmer okamžite otočiť duel na svoju stranu. Nápor hostí sa ale podarilo v správnej chvíli zastaviť, boj o víťazstva spel do dramatickej koncovky. V kľúčových okamihoch to zobrala do svojich rúk Jamesová. Čajky zodpovednou hrou a vysokou produktivitou dokázali turecký veľkoklub zdolať.