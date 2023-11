EP: Piešťany vyhrali nad Dudelange 81:54, zostali v hre o postup

Európsky pohár, ženy – B-skupina:

Piešťanské Čajky – T71 Dudelange 81:54 (41:29)



zostava a body Piešťan: Herminjardová 21, Jamesová 16, Taušová 9, Jurčenková 6, Mitrasinovičová 5 (Mandičová 10, Dinga-Mbomiová 6, Moravčíková 4, Chovaníková a Majerová po 2, Uhlíková a Vandlíková 0) - najviac bodov Dudelange: Loydová 15, Wintonová 14, da Silvová 9. TH: 6/2 – 19/13, fauly: 18 - 8, trojky: 15 - 3, rozhodovali: Stoica (Rum.), Győrfy (Maď.), Štampalijová (Chor.), štvrtiny: 12:10, 29:19, 23:16, 17:9, 500 divákov.

Piešťany 22. novembra (TASR) - Basketbalistky Piešťanských Čajok zvíťazili v B-skupine Európskeho pohára (Eurocup) doma nad luxemburským T71 Dudelange 81:54 a aj naďalej zostávajú v hre o postup do play off. K výhre najviac prispela Evita Herminjardová, autorka 21 bodov. V tabuľke patrí aktuálnemu šampiónovi Niké Extraligy žien tretia priečka s dvoma výhrami a troma prehrami. Svoj záverečný zápas v skupinovej fáze odohrajú v stredu 29. novembra o 19.15 h na palubovke španielskej Spar Girona.Úvod súboja nebol príliš divácky prívetivý, v 4. minúte bol stav 2:2. Na piešťanskej strane bola väčšia herná kvalita, ale chýbala presnejšia muška. Dudelange z toho ťažil a mohol hrať s Čajkami v podstate vyrovnanú partiu. To ukázalo aj skóre po prvých 10 minútach – 12:10. V druhej časti pokračoval fyzický a bojovný basketbal, ale Piešťany to postupne chceli zlomiť na svoju stranu. Do trháku ich naštartovala Herminjardová, napokon z toho bol úsek 11:2 a dvojciferné vedenie. Razom to domácim hráčkam začalo padať a ukázalo sa to na polčasovom náskoku – 41:29.Rozhodujúce okamihy prišli hneď na začiatku druhého polčasu, za približne štyri minúty zaznamenali Piešťany 15 bodov za sebou a súper už na to adekvátne nezareagoval. Celá tretia štvrtina sa niesla vo svižnom, ofenzívnom tempe a Čajky si svoj náskok vedeli bez väčších problémov strážiť. Boli tam síce občasné výpadky v koncentrácii, ale do záverečnej časti išli spokojné, viedli 64:45. Dudelange pokračoval vo vysokom nasadení, ale to aj Piešťany a napokon svoje vedenie ešte dokázali zvýšiť. Druhé eurocupové víťazstvo v B-skupine získali po výsledku 81:54.Peter Jankovič, tréner Piešťan: "."Anna Jurčenková, hráčka Piešťan: "."