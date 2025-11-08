< sekcia Šport
EP: Šaľa vyhrala v 1. zápase 3. kola nad Borou 35:31
Odveta je na programe v sobotu 15. novembra o 19.00 v Bore.
Autor TASR,aktualizované
Šaľa 8. novembra (TASR) - Hádzanárky Slovana Duslo Šaľa zvíťazili v prvom zápase tretieho kola Európskeho pohára EHF nad srbským ŽORK Bor 35:31. Odveta je na programe v sobotu 15. novembra o 19.00 v Bore. V súťaži účinkujú aj hádzanárky slovenského šampióna MŠK Iuventa Michalovce, oba zápasy 3. kola proti lídrovi holandskej ligy H.V. Quintus odohrajú na budúci víkend na svojej palubovke.
Európsky pohár EHF žien - 3. kolo
1. zápas
HK Slovan Duslo Šaľa - ŽORK Bor 35:31 (19:16)
najviac gólov: Holešová 8, Ščípová 8/4, Rajnohová a Vargová po 4 - Pauničová 8/3, Radovičová 6, Dabevsková 4, rozhodovali: Härgin, Makejev (obaja Est.), 7m hody: 4/4 - 4/4, vylúčenia 3:5.
1. zápas
HK Slovan Duslo Šaľa - ŽORK Bor 35:31 (19:16)
najviac gólov: Holešová 8, Ščípová 8/4, Rajnohová a Vargová po 4 - Pauničová 8/3, Radovičová 6, Dabevsková 4, rozhodovali: Härgin, Makejev (obaja Est.), 7m hody: 4/4 - 4/4, vylúčenia 3:5.