EP: Šaľa vyhrala v 1. zápase 3. kola nad Borou 35:31

Na snímke zľava hráčka Boru Tina Pauničová, hráčka Šale Karin Bujnochová a hráčka Boru Milica Tasičová počas šesťnásťfinále Európskeho pohára EHF medzi HK Slovan Duslo Šaľa - RK ŽORK Bor v sobotu 8. novembra 2025 v Šali. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Odveta je na programe v sobotu 15. novembra o 19.00 v Bore.

Šaľa 8. novembra (TASR) - Hádzanárky Slovana Duslo Šaľa zvíťazili v prvom zápase tretieho kola Európskeho pohára EHF nad srbským ŽORK Bor 35:31. Odveta je na programe v sobotu 15. novembra o 19.00 v Bore. V súťaži účinkujú aj hádzanárky slovenského šampióna MŠK Iuventa Michalovce, oba zápasy 3. kola proti lídrovi holandskej ligy H.V. Quintus odohrajú na budúci víkend na svojej palubovke.



Európsky pohár EHF žien - 3. kolo

1. zápas

HK Slovan Duslo Šaľa - ŽORK Bor 35:31 (19:16)

najviac gólov: Holešová 8, Ščípová 8/4, Rajnohová a Vargová po 4 - Pauničová 8/3, Radovičová 6, Dabevsková 4, rozhodovali: Härgin, Makejev (obaja Est.), 7m hody: 4/4 - 4/4, vylúčenia 3:5.


