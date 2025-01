Erdalová vyhrala vytrvalostné preteky v Osrblí, Machyniaková 38.

Výsledky:



1. Karoline Erdalová (Nór.) 38:00,2 min (1), 2. Voldiya Galmace – Paulinová (Fra.) + 9,9 s (1), 3. Anastasija Merkušinová +48,4 (0), 4. Sophie Chauveauová (Fra.) + 55,5 (2), 5. Emma Nilssonová (Švéd.) + 56,6 (0), 6. Amandine Menginová (Fra.) + 1:05,0 (2)., ...38. Júlia MACHYNIAKOVÁ +5:44,1 (3), 40. Sára PACEROVÁ +6:03,4 (4), 49. Michaela STRAKOVÁ +7:15,3 (6), 52. Tamara MOLENTOVÁ +7:50,8 (5)

Osrblie 15. januára (TASR) – V Osrblí pokračovalo v stredu 5. kolo biatlonového IBU pohára skrátenými vytrvalostnými pretekmi žien na 12,5 km a podobne ako u mužov bralo triumf Nórsko. Najrýchlejšia bola Karoline Erdalová s časom 38:00,2 min. s jednou streleckou chybou. Druhá Francúzka Voldiya Galmace – Paulinová zaostala o 9,9 s taktiež s jednou chybou, bronzovú priečku obsadila strelecky bezchybná Ukrajinka Anastasija Merkušinová so stratou 48,4 s.Na štart sa postavila aj štvorica Sloveniek a dve z nich dosiahli bodové umiestnenia. Najlepšia bola na 38. pozícii Júlia Machyniaková (+5:44,1 min) s troma streleckými chybami, keď jej nevyšla najmä tretia ležka, na ktorej urobila dve chyby. Spomedzi všetkých pretekárok najrýchlejšie odstrieľala streľbu v stoji (zhodne za 23 sekúnd), avšak ani na tejto položke sa nevyhla jednej chybe (0+0+2+1). Mladá 21-ročná Sára Pacerová bola na poslednom bodovanom 40. mieste. Na každej položke urobila po jednej chybe a tak s celkovo štyrmi minutými terčami mala stratu na víťazku + 6:03,4 min.Ďalšie dve Slovensky skončili na nebodovaných pozíciách. Michaela Straková bola 49. so stratou 7:15,3 min. až so šiestimi streleckými chybami a Tamara Molentová prišla do cieľa 52. s piatimi minutými terčmi na strelnici so stratou takmer ôsmich minút na víťazku.V Osrblí sú najbližšie na programe v rámci 5. kola IBU Cup-u rýchlostné preteky mužov a žien v piatok 17. januára.