Erik Černák si so Stanleyho pohárom zalietal na vrtuľníku nad Košicami

Košice 1. septembra (TASR) - Hokejista Erik Černák si v stredu so Stanleyho pohárom zalietal nad Košicami. Na vrtuľníku typu MD-500, ktorý patrí do flotily výcvikového strediska pre pilotov vrtuľníkov Slovak Training Academy (STA), si zalietal nad svojím rodným mestom. TASR o tom informoval hovorca STA Dušan Tokarčík.



Košičania sa tak mohli podľa jeho slov aspoň symbolicky potešiť zo športového úspechu mladého hokejistu. "Bolo to zaujímavé, vo vrtuľníku som sedel prvýkrát. Košice som doteraz nemal možnosť vidieť takto z výšky. Pilot mi ukázal môj rodný dom a ďalšie zaujímavé časti mesta," povedal krátko po pristátí Černák.







Hokejistu a vzácnu trofej sprevádzal na palube vrtuľníka aj ochrankár z NHL. "Mal som pred letom mierne obavy, ale pilot bol veľmi skúsený, snažil sa ma upokojiť a nakoniec to bolo v pohode," doplnil Černák.



Letecká akadémia poskytla hokejistovi vrtuľník, ako aj letecký personál bezodplatne, Stanleyho pohár s jeho víťazom sa tak prvýkrát v histórii na Slovensku previezol vrtuľníkom. "Sme nesmierne radi, že sme dokázali Erikovi sprostredkovať nezabudnuteľný zážitok. Pohár sme dostali symbolicky nad hlavy všetkých Košičanov a hokejových fanúšikov, no čo je dôležitejšie, bezpečne sme ho vrátili aj na zem," dodal výkonný riaditeľ STA Dominik Varga.



Hokejovú trofej dopoludnia letecky prepravili do Českej republiky.