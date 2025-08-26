< sekcia Šport
Erik Daniel končí v Trnave: Odchádzam s pocitom hrdosti a spokojnosti
Daniel od leta 2022 odohral v trnavskom drese 129 zápasov, v ktorých si pripísal 18 gólov a 15 asistencií.
Autor TASR
Trnava 26. augusta (TASR) - Slovenský futbalový klub FC Spartak Trnava v utorok na svojom webe oznámil ukončenie spolupráce s 33-ročným krídelníkom Erikom Danielom.
„Ďakujeme Erikovi za všetko, čo pre klub v uplynulých sezónach urobil. Vážime si jeho profesionalitu, oddanosť, strelecké prínosy aj univerzálnosť. Prajeme mu všetko dobré, či už v športovom alebo osobnom živote,“ uviedol športový riaditeľ Spartaka Martin Škrtel.
Daniel od leta 2022 odohral v trnavskom drese 129 zápasov, v ktorých si pripísal 18 gólov a 15 asistencií. „V Trnave som sa vždy cítil veľmi dobre. Od skvelej kabíny, cez výsledky, až po klubový štýl. Rád by som sa poďakoval fanúšikom za výnimočnú atmosféru, ktorá nám vždy dávala silu. Odchádzam s pocitom hrdosti a spokojnosti, že som mohol byť súčasťou tohto klubu. V budúcnosti prajem Spartaku, aby sa mu darilo a aby naďalej dosahoval výnimočné výsledky,“ vyjadril sa Daniel pre klubový web.
Spartak zároveň informoval, že rozlúčka s Erikom Danielom sa uskutoční v nedeľu 31. augusta pred domácim zápasom proti DAC Dunajská Streda na štadióne Antona Malatinského. Úvodný výkop je naplánovaný na 19.00 h. Zverenci trénera Michala Ščasného zatiaľ v novom ročníku Niké ligy zvíťazili vo všetkých štyroch stretnutiach a s 12 bodmi vedú tabuľku.
