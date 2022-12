Erik Karlsson je tretí švédsky obranca so 700 bodmi

New York 19. decembra (TASR) - Švédsky hokejista Erik Karlsson zo San Jose Sharks dosiahol v nočnom zápase svoj jubilejný 700. bod v základnej časti NHL. Stal sa iba tretím obrancom so Švédska, ktorému sa to podarilo. Pred ním dosiahli túto métu Nicklas Lidström a Börje Salming.



"Keď skončím s hokejom, budem mať dosť času na to, aby som sa zamyslel nad tým, čo som dosiahol. Teraz žijem pre túto chvíľu a sústredím sa na to, čo ma čaká najbližšie dni. Som šťastný, že som v tejto lige tak dlho a že som sa dostal tam, kde som," poznamenal pre nhl.com Karlsson.



Ten zaznamenal jubilejný bod vo svojom 871. zápase v základnej časti. V stretnutí proti Calgary si pripísal primárnu asistenciu pri presilovkovom góle Tima Meiera, ktorý už po piatich sekundách potrestal vylúčenie slovenského útočníka Adama Ružičku. Neskôr asistoval aj pri druhom góle San Jose, ktorým Tomáš Hertl v presilovke už iba skorigoval na konečných 2:5.



Pre Karlssona to bol už 41. bod v prebiehajúcej sezóne, v ktorej je zatiaľ najproduktívnejší obranca súťaže. Sezóna 2022/2023 je pre neho piata v drese "žralokov" a s veľkou pravdepodobnosťou bude pre neho individuálne najúspešnejšia v tomto klube, v ktorom doteraz nazbieral maximálne 45 bodov (v ročníku 2018/2019). Jeho kariérnym maximom je 82 bodov zo sezóny 2015/2016, keď ešte pôsobil v Ottawe Senators.