Erik ten Hag sa stal novým trénerom Bayeru Leverkusen

Berlín 26. mája (TASR) - Novým trénerom Bayeru Leverkusen sa stal Erik ten Hag, ktorý s nemeckým futbalovým klubom podpísal zmluvu do roku 2027.



Päťdesiatpäťročný holandský kormidelník, ktorý naposledy viedol Manchester United, na poste nahradil Xabiho Alonsa. Bývalý španielsky reprezentant trénoval Bayer od roku 2022, vlani s ním získal premiérový bundesligový titul aj nemecký pohár, tento rok skončil v lige druhý a v nedeľu odišiel do Realu Madrid.



Ten Hag viedol Manchester od roku 2022, no nedokázal s ním nadviazať na úspechy z predchádzajúcich pôsobení v rezerve Bayernu Mníchov či Ajaxe Amsterdam a anglický klub ho v októbri prepustil.



„Leverkusen je jeden z najlepších tímov v Nemecku a patrí medzi elitu aj v Európe. Rozhovory, ktoré som mal s ľuďmi vo vedení, na mňa urobili veľký dojem,“ uviedol vo vyhlásení. „V osobe Erika ten Haga získavame skúseného trénera s pôsobivými výsledkami. Jeho šesť trofejí s Ajaxom Amsterdam bolo výnimočných,“ vyhlásil športový riaditeľ klubu Simon Rolfes.



Ten Hag priviedol Ajax ku trom ligovým titulom v rokoch 2019, 2021 a 2022, dvakrát s ním získal aj pohár a raz Superpohár. S Manchestrom vyhral Ligový pohár a FA Cup, no nedosiahol úspechy v Premier League. V októbri ho nahradil Ruben Amorim.