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Eriksen čoskoro začne s rehabilitáciou po druhom kolapse

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Hráči Dánska a Ukrajiny stoja okolo dánskeho futbalistu Christiana Eriksena, ktorý skolaboval počas prípravného zápasu Dánsko - Ukrajina v dánskom meste Odense. Foto: TASR/AP

Eriksen skolaboval 7. júna v prípravnom zápase proti Ukrajine.

Autor TASR
Wolfsburg 9. júla (TASR) - Dánsky futbalista Christian Eriksen začne individuálny rehabilitačný program po tom, čo v júni druhýkrát skolaboval počas reprezentačného zápasu. Informoval o tom nemecký klub VfL Wolfsburg, v ktorom 34-ročný stredopoliar pôsobí od septembra 2025.

Eriksen skolaboval 7. júna v prípravnom zápase proti Ukrajine. „Christian čoskoro začne individuálny rehabilitačný program. Po diskusiách s výkonným riaditeľom VfL Dieterom Heckingom bolo rozhodnuté, že hráč ho absolvuje vo svojom rodnom Dánsku. VfL zostáva v pravidelnom kontakte s Christianom a lekármi, ktorí dohliadajú na jeho liečbu. Christianovi naďalej prajeme všetko najlepšie s jeho rehabilitáciou,“ uviedol klub v oficiálnom vyhlásení, z ktorého citovala agentúra DPA.

Pre Eriksena to bol už druhý kolaps. Prvý utrpel počas zápasu s Fínskom na ME 2021, keď ho po zástave srdca museli resuscitovať a implantovali mu defibrilátor. Tentoraz sa Eriksen rýchlo prebral k vedomiu a dokázal sa sám dostať k sanitke.
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