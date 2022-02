Eriksen nastúpil za Brentord na prvý duel po srdcovej príhode

Londýn 26. februára (TASR) - Dánsky futbalista Christian Eriksen sa po srdcovej príhode vrátil do súťažného diania v anglickej Premier League. V sobotu vybehol na trávnik opäť po ôsmich mesiacoch v drese Brentfordu v domácom stretnutí proti Newcastlu, za ktorý chytal aj slovenský reprezentant Martin Dúbravka.



Eriksen prišiel na trávnik v 52. min, keď jeho tím už prehrával 0:2. Dán sa v januári dohodol s londýnskym klubom na zmluve do konca sezóny. Zástavu srdca mal v júni minulého roka v zápase EURO 2020 s Fínskom a priamo na trávniku ho museli niekoľko minút oživovať. Následne podstúpil početné vyšetrenia a voperovali mu kardiostimulátor, s ktorým nesmel hrať v talianskej Serie A. Preto rozviazal kontrakt s milánskym Interom.



Tridsaťročný Dán odohral za Tottenham Hotspur 226 zápasov a postúpil s ním do finále Ligy majstrov. Interu pomohol v predchádzajúcej sezóne po jedenástich rokoch získať taliansky titul. Za dánsku reprezentáciu si pripísal 109 štartov, v ktorých strelil 36 gólov. Informovala AFP.