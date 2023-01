Eriksen nepomôže United do mája, zranený je aj Konate z Liverpoolu

Londýn 31. januára (TASR) - Dánsky futbalista Christian Eriksen nepomôže Manchestru United až do začiatku mája pre problémy s členkom. Problémy má aj ďalší klub z Premier League. Liverpoolu bude chýbať tri týždne stredný obranca Ibrahima Konate pre zranenie stehenného svalu. Informovala o tom agentúra AFP.



Eriksen opustil Old Trafford v sobotu s barlami po to zápase štvrtého kola Pohára FA. United triumfoval nad Readingom 3:1. "Christian striedal počas druhého polčasu po súboji s Andym Carrollom. Síce absolvuje ešte ďalšie vyšetrenia, ale prvé odhady naznačujú, že bude pravdepodobne mimo hry až do konca apríla alebo začiatku mája," uvádza sa vo vyhlásení klubu.



Liverpool prišiel o defenzívneho hráča, keď sa mu zranil Konate v nedeľňajšom zápase Pohára FA. Mužstvo Jürgena Kloppa prehralo v Brightone 1:2 a francúzsky obranca odohral celé stretnutie. "The Reds" chýba aj Virgil van Dijk a preto povolali 21-ročného Rhysa Williamsa z hosťovania z Blackpoolu.