Eriksen o doterajšom pôsobení v Interi: Takto som si to nevysníval

Miláno 13. novembra (TASR) - Dánsky futbalový reprezentant Christian Eriksen priznal, že jeho pôsobenie v drese milánskeho Interu nie je zatiaľ tým, čo si vysníval. Ak 28-ročný stredopoliar nedostane viac hracieho času, je naklonený taliansky klub v januárovom prestupovom období opustiť.



"Nie, toto nie je to, o čom som sníval," uviedol v rozhovore TV2 Sport Eriksen, ktorý nedostáva veľa príležitostí od trénera "nerazzurri" Antonia Conteho. "Myslím si, že všetci futbalisti túžia po tom, aby hrali čo najviac. No kouč rozhoduje o tom, kto bude v zostave. Je to trochu zvláštna situácia. Ja, ako aj fanúšikovia chcú, aby som hral častejšie, no tréner má na celú vec iný názor. Ako hráč ho musím rešpektovať."



Eriksen prišiel do Interu v januári 2020 po sedemročnom pôsobení v Tottenhame Hotspur, v milánskom tíme si však nedokázal vybudovať pevné miesto v základnej jedenástke. "V Interi to neprebieha tak, ako som si predstavoval. Uvedomujem si však, že mužstvo vybojovalo veľa víťazstiev v minulej sezóne, keď som nehral," povedal spoluhráč slovenského obrancu Milana Škriniara, ktorý zvažuje aj odchod zo San Sira. Podľa médií prejavil o jeho služby záujem Paríž St. Germain, no Eriksen zdôraznil, že vedenie klubu zatiaľ nepožiadal o prestup: "V tomto momente sa koncentrujem iba na futbal. Uvidíme, či sa niečo udeje, keď sa otvorí prestupové okno."