Eriksen opúšťa Tottenham, bude spoluhráčom Škriniara v Interi Miláno

Miláno 28. januára (TASR) - Dánsky futbalový reprezentant Christian Eriksen prestúpil z Tottenhamu Hotspur do milánskeho Interu, kde sa stane spoluhráčom slovenského obrancu Milana Škriniara. Dvadsaťsedemročný ofenzívny stredopoliar podpísal s vedením talianskeho klubu kontrakt do 30. júna 2024. Informovala o tom oficiálna internetová stránka účastníka Serie A.



O odchode Eriksena z Tottenhamu sa hovorilo už dlhší čas. Dánsky reprezentant prišiel do Londýna v roku 2013 z Ajaxu Amsterdam, za "kohútov" odohral celkovo 226 stretnutí, v ktorých strelil 51 gólov. Na konte má aj 95 štartov a 31 presných zásahov v reprezentačnom drese. Kluby nezverejnili prestupovú čiastku, podľa talianskych médií Inter zaplatil približne 20 miliónov eur.



V aktuálne druhom tíme Serie A je Eriksen ďalšou zimnou akvizíciou z anglickej Premier League, mužstvo Antonia Conteho posilnili aj Ashley Young z Manchestru United a Victor Moses, ktorý na San Siro prišiel z Chelsea Londýn.