Eriksen po vzájomnej dohode rozviazal kontrakt s Interom

Miláno 17. decembra (TASR) - Dánsky futbalista Christian Eriksen a taliansky klub Inter Miláno v piatok po vzájomnej dohode ukončili kontrakt.



Dvadsaťdeväťročný stredopoliar mal zástavu srdca v júni v zápase majstrovstiev Európy s Fínskom a priamo na ihrisku ho museli niekoľko minút oživovať. Následne absolvoval početné vyšetrenia a voperovali mu kardiostimulátor, pre ktorý nesmie hrať v Serie A. Začiatkom mesiaca prvýkrát od incidentu na ME trénoval so svojím bývalým klubom Odense Boldklub, v ktorom odštartoval kariéru.



"Klub a celá rodina Nerazzurri želajú Christianovi všetko najlepšie do budúcnosti. I keď sa teraz naše cesty rozdeľujú, naše puto sa nikdy nepretrhne. Dobré časy, góly, víťazstvá a oslavy Scudetta s fanúšikmi pred San Sirom, to všetko zostane navždy v histórii Nerazzurri," píše sa vo vyhlásení klubu.



Eriksen prišiel do Interu v januári 2020 z Tottenhamu a jeho kontrakt mal vypršať v roku 2024. Za klub odohral 60 zápasov, strelil osem gólov a v predchádzajúcej sezóne mu pomohol k titulu v Serie A. Informovala o tom agentúra DPA.