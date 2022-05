Eriksen podporil špekulácie o svojom návrate do Tottenhamu

Kodaň 16. mája (TASR) - Dánsky futbalista Christian Eriksen podporil v pondelok špekulácie o svojom prestupe do Tottenhamu alebo Manchestru United. Tridsaťročný stredopoliar sa vrátil do zápasového diania v januári v drese Brentfordu. Pol roka sa zotavoval po zástave srdca, ktorú mal počas zápasu EURO 2020 s Fínskom (0:1).



"Zvažujem rôzne ponuky a možnosti, ešte som sa nerozhodol. Rád by som si znova zahral Ligu majstrov, bolo by to super, ale nie je to pre mňa najdôležitejšie," uviedol Eriksen pre DPA. Práve Tottenham, v ktorom pôsobil sedem rokov, bojuje s Arsenalom o miestenku v nadchádzajúcom ročníku prestížnej európskej súťaže.



Po vlaňajšom kolapse ho museli priamo na trávniku niekoľko minút oživovať. Následne podstúpil početné vyšetrenia a voperovali mu kardiostimulátor, s ktorým nemohol hrať v talianskej Serii A a bol tak nútený rozviazať kontrakt s Interom Miláno. Nováčikovi anglickej súťaže Brentfordu pomohol k záchrane a začiatkom apríla sa gólovo podpísal pod senzačné víťazstvo 4:1 na pôde Chelsea, ktorú jeho tím zdolal prvýkrát po 83 rokoch.