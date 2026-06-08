< sekcia Šport
Eriksen je už doma s rodinou: Bola to iná situácia ako v roku 2021
Eriksen spadol na trávnik v 65. minúte duelu, ktorý následne prerušil a predčasne ukončil za stavu 2:1 pre Dánsko.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Odense 8. júna (TASR) - Dánsky futbalista Christian Eriksen sa už cíti dobre po nedeľňajšom kolapse počas prípravného zápasu medzi Dánskom a Ukrajinou. Tridsaťštyriročný stredopoliar informoval verejnosť, že už je doma so svojou rodinou.
Eriksen spadol na trávnik v 65. minúte duelu, ktorý následne prerušil a predčasne ukončil za stavu 2:1 pre Dánsko rozhodca Sigurd Kringstad. Na pomoc mu pribehli spoluhráči a ihneď aj lekári. Po prvotnom ošetrení sa dokázal postaviť a za potlesku divákov i hráčov odišiel po vlastných nohách k sanitke, ktorá medzičasom prišla na štadión. V nedeľu večer vydala Dánska futbalová asociácia správu, podľa ktorej bol Eriksen pri vedomí a vzhľadom na okolnosti sa cítil dobre. Ďalšie informácie aktualizovali v pondelok. „Dnes ráno som hovoril s Christianom a má sa dobre. Je so svojou rodinou a má dobrú náladu. Očakáva sa, že ho čoskoro prepustia z nemocnice a bude sa môcť vrátiť domov,“ uviedol tímový lekár Boesen.
Dán pred piatimi rokmi utrpel zástavu srdca počas zápasu majstrovstiev Európy proti Fínsku a museli ho oživovať priamo na trávniku. V roku 2022 sa vrátil k profesionálnemu futbalu po tom, čo mu okrem iného implantovali srdcový defibrilátor (ICD). Obavy o jeho zdravotný stav mala aj dánska premiérka Mette Frederiksenová. „Moje myšlienky sú s Christianom Eriksenom a všetkými okolo neho, ktorých sa to dotklo. Je to veľká úľava, že sa mu darí dobre,“ napísala na svojom facebookovom profile 48-ročná dánska politička.
Eriksen neskôr v pondelok zverejnil na sociálnej sieti vyhlásenie, v ktorom všetkých ubezpečil, že je v poriadku. „Chcem dať všetkým vedieť, že som v poriadku, doma s mojou rodinou. Ako si viete predstaviť, výboj z môjho ICD mal veľký dopad na mňa aj moju rodinu, ale chcem všetkých uistiť, že išlo o inú situáciu než tú, ktorá sa stala v roku 2021. Cítim sa dobre a moje zotavovanie sa už začalo. Okrem toho, že som vďačný za podporu a pomoc všetkých hráčov a zdravotníckeho tímu na ihrisku, som nesmierne vďačný aj lekárom, ktorí sa počas rokov starali o mňa a o moje srdce. Vďaka ich odbornosti môj ICD urobil presne to, na čo bol navrhnutý - ochránil ma, keď som to potreboval. Momentálne sa sústredím na zotavenie, trávenie času s rodinou, dovolenku a hranie futbalu s mojimi deťmi,“ uviedol stredopoliar Wolfsburgu.
Eriksen spadol na trávnik v 65. minúte duelu, ktorý následne prerušil a predčasne ukončil za stavu 2:1 pre Dánsko rozhodca Sigurd Kringstad. Na pomoc mu pribehli spoluhráči a ihneď aj lekári. Po prvotnom ošetrení sa dokázal postaviť a za potlesku divákov i hráčov odišiel po vlastných nohách k sanitke, ktorá medzičasom prišla na štadión. V nedeľu večer vydala Dánska futbalová asociácia správu, podľa ktorej bol Eriksen pri vedomí a vzhľadom na okolnosti sa cítil dobre. Ďalšie informácie aktualizovali v pondelok. „Dnes ráno som hovoril s Christianom a má sa dobre. Je so svojou rodinou a má dobrú náladu. Očakáva sa, že ho čoskoro prepustia z nemocnice a bude sa môcť vrátiť domov,“ uviedol tímový lekár Boesen.
Dán pred piatimi rokmi utrpel zástavu srdca počas zápasu majstrovstiev Európy proti Fínsku a museli ho oživovať priamo na trávniku. V roku 2022 sa vrátil k profesionálnemu futbalu po tom, čo mu okrem iného implantovali srdcový defibrilátor (ICD). Obavy o jeho zdravotný stav mala aj dánska premiérka Mette Frederiksenová. „Moje myšlienky sú s Christianom Eriksenom a všetkými okolo neho, ktorých sa to dotklo. Je to veľká úľava, že sa mu darí dobre,“ napísala na svojom facebookovom profile 48-ročná dánska politička.
Eriksen neskôr v pondelok zverejnil na sociálnej sieti vyhlásenie, v ktorom všetkých ubezpečil, že je v poriadku. „Chcem dať všetkým vedieť, že som v poriadku, doma s mojou rodinou. Ako si viete predstaviť, výboj z môjho ICD mal veľký dopad na mňa aj moju rodinu, ale chcem všetkých uistiť, že išlo o inú situáciu než tú, ktorá sa stala v roku 2021. Cítim sa dobre a moje zotavovanie sa už začalo. Okrem toho, že som vďačný za podporu a pomoc všetkých hráčov a zdravotníckeho tímu na ihrisku, som nesmierne vďačný aj lekárom, ktorí sa počas rokov starali o mňa a o moje srdce. Vďaka ich odbornosti môj ICD urobil presne to, na čo bol navrhnutý - ochránil ma, keď som to potreboval. Momentálne sa sústredím na zotavenie, trávenie času s rodinou, dovolenku a hranie futbalu s mojimi deťmi,“ uviedol stredopoliar Wolfsburgu.