Eriksen by mal pokračovať v Manchestri United

Londýn 4. júla (TASR) - Dánsky futbalista Christian Eriksen by mal pokračovať v kariére v Manchestri United. AFP informovala, že do anglického klubu príde 30-ročný stredopoliar ako voľný hráč.



Eriksen sa v minulej sezóne vrátil na trávniky v drese konkurenčného Brentfordu po tom, ako mal v júni minulého roka srdcový kolaps počas zápasu ME s Fínskom. V drese "včiel" odohral jedenásť zápasov, raz skóroval a štyri góly pripravil spoluhráčom.



Na Old Trafford by mal v najbližších dňoch podpísať trojročnú zmluvu, musí však ešte absolvovať lekársku prehliadku.