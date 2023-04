Eriksen sa po zranení vrátil do tréningového procesu o mesiac skôr

Londýn 4. apríla (TASR) - Dánsky futbalista Christian Eriksen sa vystrábil zo zranenia členka skôr, ako lekári predpokladali. V utorok už absolvoval tréningový proces so spoluhráčmi z Manchestru United, informoval tréner anglického tímu Erik ten Hag.



Tridsaťjedenročný stredopoliar sa zranil koncom januára v zápase FA Cupu proti Readingu po nešetrnom zákroku Andyho Carrolla. Pôvodné prognózy lekárov hovorili o tom, že bude maródovať minimálne do konca apríla. Eriksen sa však vrátil na trávniky s mesačným predstihom.



"V utorok sa zapojil do tréningu. V najbližších dňoch uvidíme, aký bude jeho progres po zranení," uviedol ten Hag, ktorý s dánskym reprezentantom ešte nebude môcť počítať v stredajšom zápase Premier League proti Brentfordu.