Eriksen sa pripojil k dánskej reprezentácii

Kodaň 24. marca (TASR) - Dánsky futbalista Christian Eriksen sa vo štvrtok po deviatich mesiacoch pripojil k národnému mužstvu. Tridsaťročný záložník bude súčasťou dánskej reprezentácie v prípravných zápasoch proti Holandsku (26. marca) a Srbsku (29. marca). Eriksen mal v júni v zápase EURO 2020 s Fínskom (0:1) zástavu srdca.



"Veľmi ma teší, že som schopný byť opäť v národnom tíme," povedal Eriksen pre AFP na štvrtkovom zraze tímu v španielskej Marbelle. V reprezentačnom drese si doposiaľ pripísal 109 štartov, v ktorých vsietil 36 gólov. V závere februára sa vrátil do súťažného diania, keď nastúpil v anglickej Premier League v drese Brentfordu. Za tím odohral zatiaľ tri zápasy: "Všetko je v poriadku, môžem opäť hrať. Znovu začínam viesť život ako predtým."



Po vlaňajšom kolapse ho museli priamo na trávniku niekoľko minút oživovať. Následne podstúpil početné vyšetrenia a voperovali mu kardiostimulátor, s ktorým nemohol hrať v talianskej Serie A. Preto rozviazal kontrakt s milánskym Interom.



Dánsko sa kvalifikovalo na tohtoročné majstrovstvá sveta v Katare. Na minuloročnom európskom turnaji sa prebojovalo do semifinále, v ktorom podľahlo Anglicku 1:2 po predĺžení. Pre tím z Jutského polostrova to bol najlepší výsledok na ME od roku 1992, keď sa tešil z celkového triumfu po finálovej výhre 2:0 nad Nemeckom.