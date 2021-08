Eriksen sa prvýkrát po kolapse stretol so spoluhráčmi z Interu Miláno

Záchranári oživujú dánskeho futbalistu Christiana Eriksena, ktorý skolaboval počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Fínsko na európskom šampionáte v Kodani v sobotu 12. júna 2021. Foto: FOTO TASR/AP

Rím 4. augusta (TASR) - Dánsky futbalista Christian Eriksen navštívil v stredu svojich spoluhráčov z Interu Miláno v tréningovom centre talianskeho klubu. Stretol sa s nimi prvýkrát od kolapsu v úvodnom zápase Dánska na ME 2020 s Fínskom (0:1).Dvadsaťdeväťročný stredopoliar prišiel do tréningového centra Appiano Gentile pri Miláne v stredu ráno a podľa talianskych médií bol vo výbornom stave. Stretol sa aj so slovenským reprezentačným stopérom Milanom Škriniarom, ktorý je hráčom Interu.uviedol milánsky klub vo svojom stanovisku podľa agentúry AFP.pokračoval klub.Eriksen skolaboval 12. júna v 43. minúte zápasu s Fínskom na ME a priamo na ihrisku ho museli oživovať. Lekári neskôr potvrdili, že mal zástavu srdca. Pri operácii implantovali bývalej hviezde Tottenhamu kardioverter-defibrilátor, čo by mohlo byť prekážkou pre pokračovanie jeho športovej kariéry na Apeninskom polostrove. V Taliansku je totiž zakázané pokračovanie v športovej kariére s týmto zariadením. V priebehu liečby a po následných lekárskych testoch sa rozhodne, či mu zariadenie budú môcť z tela vybrať, alebo si bude musieť hľadať nový klub.S určitosťou sa na ihriská nevráti v najbližšom polroku a potom sa uvidí, či a kde bude jeho kariéra pokračovať. Do Milána dorazil Eriksen už v utorok, po príchode sa najskôr stretol so šéfom klubu Giuseppem Marottom a novým trénerom Simonem Inzaghim.