Eriksen sa vráti v drese Brentfordu, podpísal zmluvu do konca sezóny

Londýn 31. januára (TASR) - Dánsky futbalista Christian Eriksen podpísal v pondelok zmluvu s anglickým klubom FC Brentford. Stredopoliar, ktorý skolaboval v zápase minuloročných majstrovstiev Európy, sa s účastníkom Premier League dohodol na spolupráci do konca tejto sezóny.



"Teším sa, že budem znovu pracovať s Christianom," povedal tréner Brentfordu Thomas Frank, pod jeho vedením Eriksen hral v dánskej reprezentácii do 17 rokov: "Vtedy mal 16 rokov a teraz je z neho jeden z najlepších stredopoliarov v Premier League. Má trofeje z celej Európy a hviezdny štatút v dánskej reprezentácii. Keď je v najlepšej forme, dokáže určovať hru, vie prihrať i sám skórovať."



Dvadsaťdeväťročný Eriksen mal zástavu srdca v júni počas zápasu s Fínskom a priamo na ihrisku ho museli niekoľko minút oživovať. Následne absolvoval početné vyšetrenia a voperovali mu kardiostimulátor, pre ktorý nesmie hrať v talianskej Serie A. Preto koncom minulého roka rozviazal spoluprácu s milánskym Interom. Začiatkom decembra prvýkrát od incidentu na ME trénoval so svojím bývalým klubom Odense Boldklub, v ktorom odštartoval kariéru. V najbližších dňoch pricestuje do Londýna a s tímom začne trénovať najskôr budúci týždeň.



TASR zdôrazňuje, že Eriksen bol pred incidentom dlhodobo hráč svetovej úrovne. V Tottenhame odohral 226 zápasov, prebojoval sa s ním do finále Ligy majstrov. V predchádzajúcej sezóne bol v kádri milánskeho Interu, ktorý po 11 rokoch získal titul v Serie A. Za reprezentáciu si pripísal 109 štartov, v ktorých strelil 36 gólov.