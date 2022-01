Eriksen sa vrátil domov, trénuje s béčkom Ajaxu

Amsterdam 25. januára (TASR) - Dánsky futbalista Christian Eriksen v týchto dňoch trénuje s rezervou Ajaxu Amsterdam, aby opäť získal fyzickú kondíciu. Plánuje si nájsť nový klub, kde by mohol pokračovať v kariére po tom, ako v júni 2021 na EURO v súboji s Fínskom skolaboval po srdcovej príhode.



Eriksen naposledy pôsobil v milánskom Interi, ten s ním ale musel ukončiť zmluvu. Po kolapse mu totiž zaviedli kardioverter-defibrilátor a podľa pravidiel talianskej Serie A už nemohol ďalej pôsobiť v tíme úradujúceho talianskeho majstra. Dán ako 18-ročný odštartoval v Ajaxe v roku 2010 svoju kariéru, ešte predtým pôsobil v mládežníckych tímoch klubu. Získal s ním tri majstrovské tituly v Eredivisie, v roku 2013 prestúpil do Tottenhamu, do Interu odišiel v roku 2020. "Som šťastný, že som tu. Poznám tu ľudí a cítim sa tu ako doma, keďže som tu bol tak dlho," povedal pre klubový web Ajaxu. "Je super, že s nami trénuje. Christian je skvelým profesionálnym hráčom a pre našich mladých chlapcov môže byť príkladom a inšpiráciou do budúcnosti," vyjadril sa tréner amsterdamského B-čka John Heitinga.



Britské médiá len v pondelok informovali, že 29-ročný stredopoliar mieri opäť do Anglicka. Nováčik Premier League FC Brentford sa s ním už vraj dohodol na šesťmesačnej zmluve s opciou na ďalšiu sezónu, čaká sa len na výsledky sprísnenej zdravotnej prehliadky. Eriksen netají, že jeho cieľ je návrat medzi elitu a účasť v národnom drese na MS 2022 v Katare. "Chcem hrať a dokázať, že sa môžem vrátiť na rovnakú úroveň," povedal začiatkom roka v rozhovore pre dánsku televíziu DR.